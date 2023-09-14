14 сентября 2023

В пермской компании «Сереброника» откажутся от товарного знака «Сердце Пармы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера кино "Сердце Пармы", кинотеатр Кристалл, Пермь, народный костюм, национальная одежда, историческая реконструкция
В Перми разразился скандал из-за товарного знака «Сердце Пармы» Фото:

Пермская ювелирная компания «Сереброника» не будет использовать товарный знак «Сердце Пармы», откажется от упоминаний автора произведения Алексея Иванова, самого романа и персонажей. С таким заявлением выступил руководитель предприятия Андрей Саламатин.

«Компания [„Сереброника“] подаст заявление об аннулировании товарного знака, заберет из Роспатента заявку на расширение, которая была направлена в мае. Вся продукция компании, связанная с именем Иванова, будет убрана со всех маркетплейсов», — сказал Андрей Саламатин, передает «Новый компаньон».

В начале сентября продюсер пермского писателя Юлия Зайцева обвинила «Серебронику», АО «Амбер Пермалко» и холдинг VERRA в том, что они незаконно используют название книги «Сердце Пармы» в коммерческих целях. Зайцева утверждала, что хочет добиться «максимальных штрафов и огласки».

Саламатин 14 сентября собрал пресс-конференцию, чтобы изложить свою позицию по этому вопросу. Бизнесмен настаивал, что словосочетание «Сердце Пармы» придумал не автор, а издательство. Иванов в свою очередь назвал это домыслами пермского предпринимателя.

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Пермская ювелирная компания «Сереброника» не будет использовать товарный знак «Сердце Пармы», откажется от упоминаний автора произведения Алексея Иванова, самого романа и персонажей. С таким заявлением выступил руководитель предприятия Андрей Саламатин. «Компания [„Сереброника“] подаст заявление об аннулировании товарного знака, заберет из Роспатента заявку на расширение, которая была направлена в мае. Вся продукция компании, связанная с именем Иванова, будет убрана со всех маркетплейсов», — сказал Андрей Саламатин, передает «Новый компаньон». В начале сентября продюсер пермского писателя Юлия Зайцева обвинила «Серебронику», АО «Амбер Пермалко» и холдинг VERRA в том, что они незаконно используют название книги «Сердце Пармы» в коммерческих целях. Зайцева утверждала, что хочет добиться «максимальных штрафов и огласки». Саламатин 14 сентября собрал пресс-конференцию, чтобы изложить свою позицию по этому вопросу. Бизнесмен настаивал, что словосочетание «Сердце Пармы» придумал не автор, а издательство. Иванов в свою очередь назвал это домыслами пермского предпринимателя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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