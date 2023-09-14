В пермской компании «Сереброника» откажутся от товарного знака «Сердце Пармы»

В Перми разразился скандал из-за товарного знака «Сердце Пармы» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермская ювелирная компания «Сереброника» не будет использовать товарный знак «Сердце Пармы», откажется от упоминаний автора произведения Алексея Иванова, самого романа и персонажей. С таким заявлением выступил руководитель предприятия Андрей Саламатин.

«Компания [„Сереброника“] подаст заявление об аннулировании товарного знака, заберет из Роспатента заявку на расширение, которая была направлена в мае. Вся продукция компании, связанная с именем Иванова, будет убрана со всех маркетплейсов», — сказал Андрей Саламатин, передает «Новый компаньон».

В начале сентября продюсер пермского писателя Юлия Зайцева обвинила «Серебронику», АО «Амбер Пермалко» и холдинг VERRA в том, что они незаконно используют название книги «Сердце Пармы» в коммерческих целях. Зайцева утверждала, что хочет добиться «максимальных штрафов и огласки».

Саламатин 14 сентября собрал пресс-конференцию, чтобы изложить свою позицию по этому вопросу. Бизнесмен настаивал, что словосочетание «Сердце Пармы» придумал не автор, а издательство. Иванов в свою очередь назвал это домыслами пермского предпринимателя.