WSJ: в Киеве озвучили новое желание по F-16

Истребители F-16 намерены начать использоваться украинскими военными в феврале 2024 года. Это возможно в том случае, если летчиков начнут обучать уже в сентябре или октябре.
«Украинские военные рассчитывают начать применять американские истребители F-16 уже этой зимой. Так как США могут начать обучать украинских пилотов в этом или следующем месяце, то несколько летчиков могут быть готовы к отправке на фронт уже в феврале», —
В материале указано, что данные прогнозы выглядят оптимистичнее предыдущих. США могли бы успеть подготовить украинских летчиков, говорящих на английском языке, примерно за пять месяцев. По их данным, сейчас начинают подготовку не менее 10 пилотов. При этом источники в США называют середину 2024 года средним сроком для усвоения ВСУ материала, пишет издание.
Ранее URA.RU проанализировало, кто может передать ВСУ F-16 и на каких условиях. В России уже отработали методы уничтожения данных самолетов, передает
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