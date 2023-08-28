WP: Байден как никогда боится спровоцировать Путина

WP: Байден не отправляет F-16 из-за страха перед Путиным

28 августа 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Джо Байден боится передать Киеву F-16 из-за страха перед Владимиром Путиным, пишет The Washington Post Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден обеспокоен, что может спровоцировать своего российского коллегу Владимира Путина на ответные действия. Именно поэтому Вашингтон не направляет истребители F-16 Украине. Об этом пишет американский обозреватель Макс Бут. Новость по теме Какие страны обещали Украине истребители F-16 и как скоро она их получит «Президент [США Джо] Байден как никогда обеспокоен тем, что может спровоцировать [Владимира] Путина. Как еще объяснить колебания администрации [США] по предоставлению Украине [истребителей] F-16 и неспособность предоставить [ракетную систему] ATACMS», — предполагает Макс Бут в своем материале для The Washington Post. Журналист уточняет, что администрация президента США всегда пытается перестраховаться, но только продлевает конфликт на Украине и подрывает шансы Киева на успех. В августе Нидерланды пообещали передать Украине 42 истребителя F-16. Затем Дания заявила о передаче в будущем 19 самолетов. Через несколько дней к этим странам присоединилась Норвегия, сообщает Life . До этого в США обещали дать Киеву несколько истребителей, выразив сомнения, что они помогут Киеву. В Пентагоне заявили, что Киеву негде размещать F-16. В России отработали методы уничтожения данных самолетов, передает MK.RU.

Президент США Джо Байден обеспокоен, что может спровоцировать своего российского коллегу Владимира Путина на ответные действия. Именно поэтому Вашингтон не направляет истребители F-16 Украине. Об этом пишет американский обозреватель Макс Бут. «Президент [США Джо] Байден как никогда обеспокоен тем, что может спровоцировать [Владимира] Путина. Как еще объяснить колебания администрации [США] по предоставлению Украине [истребителей] F-16 и неспособность предоставить [ракетную систему] ATACMS», — предполагает Макс Бут в своем материале для The Washington Post. Журналист уточняет, что администрация президента США всегда пытается перестраховаться, но только продлевает конфликт на Украине и подрывает шансы Киева на успех. В августе Нидерланды пообещали передать Украине 42 истребителя F-16. Затем Дания заявила о передаче в будущем 19 самолетов. Через несколько дней к этим странам присоединилась Норвегия, сообщает Life. До этого в США обещали дать Киеву несколько истребителей, выразив сомнения, что они помогут Киеву. В Пентагоне заявили, что Киеву негде размещать F-16. В России отработали методы уничтожения данных самолетов, передает MK.RU.