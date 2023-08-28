WP: Байден как никогда боится спровоцировать Путина

Президент США Джо Байден обеспокоен, что может спровоцировать своего российского коллегу Владимира Путина на ответные действия. Именно поэтому Вашингтон не направляет истребители F-16 Украине. Об этом пишет американский обозреватель Макс Бут.
«Президент [США Джо] Байден как никогда обеспокоен тем, что может спровоцировать [Владимира] Путина. Как еще объяснить колебания администрации [США] по предоставлению Украине [истребителей] F-16 и неспособность предоставить [ракетную систему] ATACMS», — предполагает Макс Бут в своем материале для The Washington Post. Журналист уточняет, что администрация президента США всегда пытается перестраховаться, но только продлевает конфликт на Украине и подрывает шансы Киева на успех.
В августе Нидерланды пообещали передать Украине 42 истребителя F-16. Затем Дания заявила о передаче в будущем 19 самолетов. Через несколько дней к этим странам присоединилась Норвегия, сообщает Life. До этого в США обещали дать Киеву несколько истребителей, выразив сомнения, что они помогут Киеву. В Пентагоне заявили, что Киеву негде размещать F-16. В России отработали методы уничтожения данных самолетов, передает MK.RU.
Президент США Джо Байден обеспокоен, что может спровоцировать своего российского коллегу Владимира Путина на ответные действия. Именно поэтому Вашингтон не направляет истребители F-16 Украине. Об этом пишет американский обозреватель Макс Бут. «Президент [США Джо] Байден как никогда обеспокоен тем, что может спровоцировать [Владимира] Путина. Как еще объяснить колебания администрации [США] по предоставлению Украине [истребителей] F-16 и неспособность предоставить [ракетную систему] ATACMS», — предполагает Макс Бут в своем материале для The Washington Post. Журналист уточняет, что администрация президента США всегда пытается перестраховаться, но только продлевает конфликт на Украине и подрывает шансы Киева на успех. В августе Нидерланды пообещали передать Украине 42 истребителя F-16. Затем Дания заявила о передаче в будущем 19 самолетов. Через несколько дней к этим странам присоединилась Норвегия, сообщает Life. До этого в США обещали дать Киеву несколько истребителей, выразив сомнения, что они помогут Киеву. В Пентагоне заявили, что Киеву негде размещать F-16. В России отработали методы уничтожения данных самолетов, передает MK.RU.