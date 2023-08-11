TWP: обучение ВСУ полетам на F-16 затягивается на год

11 августа 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Обучение пилотированию F-16 затянется до следующего лета, пишет The Washington Post Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 неоднократно откладывается. По итогу тренировка может затянуться до лета следующего года. Об этом сообщают украинские представители. «Ожидается, что первая группа из шести украинских пилотов не завершит обучение на F-16 до лета следующего года», — передает The Washington Post, ссылаясь на слова украинских представителей. Киев надеется, что когда истребители появятся на Украине, они изменят ход контрнаступления. Как выяснили журналисты Politico, Вооруженные силы Украины не могут начать обучение из-за низкого уровня английского языка. До этого президент страны Владимир Зеленский анонсировал обучение пилотированию F-16 в августе. Запад обещал поставить истребители только в случае, если украинские пилоты научатся на них летать. Сейчас у Украины нет воздушного преимущества перед РФ.

Обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 неоднократно откладывается. По итогу тренировка может затянуться до лета следующего года. Об этом сообщают украинские представители. «Ожидается, что первая группа из шести украинских пилотов не завершит обучение на F-16 до лета следующего года», — передает The Washington Post, ссылаясь на слова украинских представителей. Киев надеется, что когда истребители появятся на Украине, они изменят ход контрнаступления. Как выяснили журналисты Politico, Вооруженные силы Украины не могут начать обучение из-за низкого уровня английского языка. До этого президент страны Владимир Зеленский анонсировал обучение пилотированию F-16 в августе. Запад обещал поставить истребители только в случае, если украинские пилоты научатся на них летать. Сейчас у Украины нет воздушного преимущества перед РФ.