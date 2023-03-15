Генерал Липовой объяснил, как Украина обманывает НАТО, втягивая альянс в конфликт с РФ

Генерал Липовой: Украина сможет использовать F-16, только вовлекая НАТО в конфликт

16 марта 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Американские F-16 уступают российским истребителям, сказал Сергей Липовой Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Истребители F-16 смогут взлетать только с территории НАТО, поскольку у Украины нет подходящей инфраструктуры. Такая помощь грозит Западу прямой конфронтацией с Россией. Об этом сообщил в беседе с URA.RU председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор авиации, герой РФ Сергей Липовой. «F-16 на сегодня — современные американские истребители, которые приняты на вооружение в НАТО, в самой Америке. Сегодня их можно встретить на Ближнем Востоке, в Израиле и в Юго-восточной Азии. Украина не обладает той инженерной авиационной сетью, аэродромной сетью, которая бы позволила принимать эти самолеты. Они очень требовательны и капризны как в обслуживании, так и по взлетно-посадочным полосам. Поэтому эти самолеты, если и рассматривать чисто гипотетически, то их применение будет только с аэродромов Польши, Румынии, Болгарии и так далее. Пентагон отлично понимает, что как только любой самолет появится в небе над Украиной, он прилетел из территории НАТО, значит, это уже для нас военная цель. Этот фактор как политически сдерживающий», — сказал Сергей Липовой. По его словам, F-16 не представляют серьезной опасности для российских Вооруженных сил. «Самолеты выпуска 1980-х годов. У нас на вооружении находятся более современные самолеты Су-27, Су-30, Су-35 и МИГ-29. Поэтому то, что сегодня стоит вопрос о передаче, коренного изменения на поле боя они не внесет. Технические характеристики либо как на наших истребителях, либо уступают. А вся американская техника, которая передается на Украину, идет выхолощенная, все современное оттуда снимается. Ставится, мягко говоря, старье», — объяснил генерал-майор авиации. Американские сенаторы направили письмо главе Пентагона Ллойду Остину с требованием направить Украине истребители F-16, чтобы дать возможность Киеву изменить ситуацию на поле боя. Ранее член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин заявлял, что вместо F-16 киевский режим может получить ракеты малой и средней дальности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Истребители F-16 смогут взлетать только с территории НАТО, поскольку у Украины нет подходящей инфраструктуры. Такая помощь грозит Западу прямой конфронтацией с Россией. Об этом сообщил в беседе с URA.RU председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор авиации, герой РФ Сергей Липовой. «F-16 на сегодня — современные американские истребители, которые приняты на вооружение в НАТО, в самой Америке. Сегодня их можно встретить на Ближнем Востоке, в Израиле и в Юго-восточной Азии. Украина не обладает той инженерной авиационной сетью, аэродромной сетью, которая бы позволила принимать эти самолеты. Они очень требовательны и капризны как в обслуживании, так и по взлетно-посадочным полосам. Поэтому эти самолеты, если и рассматривать чисто гипотетически, то их применение будет только с аэродромов Польши, Румынии, Болгарии и так далее. Пентагон отлично понимает, что как только любой самолет появится в небе над Украиной, он прилетел из территории НАТО, значит, это уже для нас военная цель. Этот фактор как политически сдерживающий», — сказал Сергей Липовой. По его словам, F-16 не представляют серьезной опасности для российских Вооруженных сил. «Самолеты выпуска 1980-х годов. У нас на вооружении находятся более современные самолеты Су-27, Су-30, Су-35 и МИГ-29. Поэтому то, что сегодня стоит вопрос о передаче, коренного изменения на поле боя они не внесет. Технические характеристики либо как на наших истребителях, либо уступают. А вся американская техника, которая передается на Украину, идет выхолощенная, все современное оттуда снимается. Ставится, мягко говоря, старье», — объяснил генерал-майор авиации. Американские сенаторы направили письмо главе Пентагона Ллойду Остину с требованием направить Украине истребители F-16, чтобы дать возможность Киеву изменить ситуацию на поле боя. Ранее член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин заявлял, что вместо F-16 киевский режим может получить ракеты малой и средней дальности.