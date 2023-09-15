СМИ сообщили об ударах по военному аэродрому на Украине

В Хмельницкой области слышны взрывы
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В нескольких районах Украины объявлена воздушная тревога Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Хмельницкой области, предположительно, попал под удар военный аэродром. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Громко в Хмельницкой области. Пишут о возможной атаке по Староконстантинову, где расположен военный аэродром», — передает агентство УНИАН в своем telegram-канале. Ранее сообщалось о прилетах в Винницкой области. В нескольких районах Украины продолжает действовать воздушная тревога.

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В Хмельницкой области, предположительно, попал под удар военный аэродром. Об этом сообщают украинские СМИ. «Громко в Хмельницкой области. Пишут о возможной атаке по Староконстантинову, где расположен военный аэродром», — передает агентство УНИАН в своем telegram-канале. Ранее сообщалось о прилетах в Винницкой области. В нескольких районах Украины продолжает действовать воздушная тревога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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