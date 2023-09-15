СМИ сообщили об ударах по военному аэродрому на Украине

В нескольких районах Украины объявлена воздушная тревога
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Хмельницкой области, предположительно, попал под удар военный аэродром. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Громко в Хмельницкой области. Пишут о возможной атаке по Староконстантинову, где расположен военный аэродром», — передает агентство УНИАН в своем telegram-канале. Ранее сообщалось о прилетах в Винницкой области. В нескольких районах Украины продолжает действовать воздушная тревога.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.