Челябинец насмерть сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Фото

15 сентября 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Велосипедист скончался на месте от полученных травм Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области 60-летний мужчина на Kia Sportage сбил 15-летнего велосипедиста. Подросток скончался на месте ДТП, сообщили 15 сентября в пресс-службе ГИБДД по региону. «На седьмом километре „Челябинск-Харлуши“ 60-летний мужчина на Kia Sportage наехал на велосипедиста 2008 года рождения. Подросток от полученных травм скончался на месте», — уточнили URA.RU в ГИБДД. По предварительным данным, машина перестраивалась вправо и выехала на полосу торможения и разгона. Мальчик ехал там же, но во встречном направлении по краю дороги. Обстоятельства устанавливаются. Иномарка сбила подростка, выехав на полосу торможения и разгона фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области 60-летний мужчина на Kia Sportage сбил 15-летнего велосипедиста. Подросток скончался на месте ДТП, сообщили 15 сентября в пресс-службе ГИБДД по региону. «На седьмом километре „Челябинск-Харлуши“ 60-летний мужчина на Kia Sportage наехал на велосипедиста 2008 года рождения. Подросток от полученных травм скончался на месте», — уточнили URA.RU в ГИБДД. По предварительным данным, машина перестраивалась вправо и выехала на полосу торможения и разгона. Мальчик ехал там же, но во встречном направлении по краю дороги. Обстоятельства устанавливаются.