Велосипедист скончался на месте от полученных травм
В Челябинской области 60-летний мужчина на Kia Sportage сбил 15-летнего велосипедиста. Подросток скончался на месте ДТП, сообщили 15 сентября в пресс-службе ГИБДД по региону.
«На седьмом километре „Челябинск-Харлуши“ 60-летний мужчина на Kia Sportage наехал на велосипедиста 2008 года рождения. Подросток от полученных травм скончался на месте», — уточнили URA.RU в ГИБДД.
По предварительным данным, машина перестраивалась вправо и выехала на полосу торможения и разгона. Мальчик ехал там же, но во встречном направлении по краю дороги. Обстоятельства устанавливаются.
Иномарка сбила подростка, выехав на полосу торможения и разгона
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