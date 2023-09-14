14 сентября 2023

Челябинец насмерть сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с участием велосипедиста у дома № 60 на улице Свердлова. Екатеринбург, проезжая часть, автомобиль, дтп, авария, проишествие, екатеринбург , велосипед, велосипед под колесами
Велосипедист скончался на месте от полученных травм Фото:

В Челябинской области 60-летний мужчина на Kia Sportage сбил 15-летнего велосипедиста. Подросток скончался на месте ДТП, сообщили 15 сентября в пресс-службе ГИБДД по региону.

«На седьмом километре „Челябинск-Харлуши“ 60-летний мужчина на Kia Sportage наехал на велосипедиста 2008 года рождения. Подросток от полученных травм скончался на месте», — уточнили URA.RU в ГИБДД.

По предварительным данным, машина перестраивалась вправо и выехала на полосу торможения и разгона. Мальчик ехал там же, но во встречном направлении по краю дороги. Обстоятельства устанавливаются.

Иномарка сбила подростка, выехав на полосу торможения и разгона
Иномарка сбила подростка, выехав на полосу торможения и разгона

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В Челябинской области 60-летний мужчина на Kia Sportage сбил 15-летнего велосипедиста. Подросток скончался на месте ДТП, сообщили 15 сентября в пресс-службе ГИБДД по региону. «На седьмом километре „Челябинск-Харлуши“ 60-летний мужчина на Kia Sportage наехал на велосипедиста 2008 года рождения. Подросток от полученных травм скончался на месте», — уточнили URA.RU в ГИБДД. По предварительным данным, машина перестраивалась вправо и выехала на полосу торможения и разгона. Мальчик ехал там же, но во встречном направлении по краю дороги. Обстоятельства устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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