Челябинцы полюбили виноград без косточки

Жители Челябинска в августе 2023 года стали покупать виноград без косточки, хотя год назад предпочитали сорта с косточками. Как URA.RU рассказали в пресс-службе гипермаркетов «Ашан», самым покупаемым сортом винограда является белый «Хусайни».
«В августе 2023 года челябинцы чуть чаще покупали виноград без косточки. В 2022 году предпочтения покупатели отдавали сортам с косточкой. Самым востребованным сортом является белый „Хусайни“, хотя лидера выявить сложно: разрыв по продажам минимальный», — отметили в «Ашане».
В 2023 году в рейтинг виноградных сортов, кроме «Хусайни», вошли «Дамский пальчик», белый «Киш-миш», черный «Киш-миш». Годом ранее в августе «Хусайни» также удерживал лидерство. При этом в рейтинге не было белого «Киш-миша», зато присутствовали сорт «Тайфи» и черный сезонный виноград.
В Челябинске также можно приобрести сорта красный «Ризамат», черный «Мерседес» и другие. Новинками текущего сезона стали красный «Киш-миш» и «Шохани».
В «Ашане» отметили, что виноградный сок не является лидером предпочтений челябинцев. Хотя он поправил свои позиции, поднявшись за год с девятого места, занять лидирующую строку не получилось. Сок из винограда и яблок по спросу вошел в число призеров, заняв третье место по популярности.
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