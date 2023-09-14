Челябинцы полюбили виноград без косточки

«Ашан»: челябинцы стали чаще покупать виноград без косточки

15 сентября 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Отрыв в предпочтениях виноградных сортов у челябинцев минимальный Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Челябинска в августе 2023 года стали покупать виноград без косточки, хотя год назад предпочитали сорта с косточками. Как URA.RU рассказали в пресс-службе гипермаркетов «Ашан», самым покупаемым сортом винограда является белый «Хусайни». «В августе 2023 года челябинцы чуть чаще покупали виноград без косточки. В 2022 году предпочтения покупатели отдавали сортам с косточкой. Самым востребованным сортом является белый „Хусайни“, хотя лидера выявить сложно: разрыв по продажам минимальный», — отметили в «Ашане». В 2023 году в рейтинг виноградных сортов, кроме «Хусайни», вошли «Дамский пальчик», белый «Киш-миш», черный «Киш-миш». Годом ранее в августе «Хусайни» также удерживал лидерство. При этом в рейтинге не было белого «Киш-миша», зато присутствовали сорт «Тайфи» и черный сезонный виноград. В Челябинске также можно приобрести сорта красный «Ризамат», черный «Мерседес» и другие. Новинками текущего сезона стали красный «Киш-миш» и «Шохани». В «Ашане» отметили, что виноградный сок не является лидером предпочтений челябинцев. Хотя он поправил свои позиции, поднявшись за год с девятого места, занять лидирующую строку не получилось. Сок из винограда и яблок по спросу вошел в число призеров, заняв третье место по популярности.

Жители Челябинска в августе 2023 года стали покупать виноград без косточки, хотя год назад предпочитали сорта с косточками. Как URA.RU рассказали в пресс-службе гипермаркетов «Ашан», самым покупаемым сортом винограда является белый «Хусайни». «В августе 2023 года челябинцы чуть чаще покупали виноград без косточки. В 2022 году предпочтения покупатели отдавали сортам с косточкой. Самым востребованным сортом является белый „Хусайни“, хотя лидера выявить сложно: разрыв по продажам минимальный», — отметили в «Ашане». В 2023 году в рейтинг виноградных сортов, кроме «Хусайни», вошли «Дамский пальчик», белый «Киш-миш», черный «Киш-миш». Годом ранее в августе «Хусайни» также удерживал лидерство. При этом в рейтинге не было белого «Киш-миша», зато присутствовали сорт «Тайфи» и черный сезонный виноград. В Челябинске также можно приобрести сорта красный «Ризамат», черный «Мерседес» и другие. Новинками текущего сезона стали красный «Киш-миш» и «Шохани». В «Ашане» отметили, что виноградный сок не является лидером предпочтений челябинцев. Хотя он поправил свои позиции, поднявшись за год с девятого места, занять лидирующую строку не получилось. Сок из винограда и яблок по спросу вошел в число призеров, заняв третье место по популярности.