В ХМАО пожарные эвакуировали троих детей из горящего дома

В Игриме пожарные спасли троих детей Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Березовском районе ХМАО пожарные эвакуировали троих детей из горящего дома. Пожар произошел на улице Быстрицкого в поселке Игрим. Об этом URA.RU сообщила «Центроспас-Югория».

«Спасатели выезжали на ул. Быстрицкого в поселке городского типа Игрим по сообщению о возгорании четырехквартирного жилого дома. Пожарные эвакуировали троих детей», — сообщает ведомство.

Причину пожара устанавливают дознаватели. В доме повреждены стены, потолок, нанесен ущерб имуществу. «Спасено материальных ценностей на сумму 3 млн рублей», — уточняет «Центроспас-Югория».

Ранее URA.RU писало об уголовном деле, которое СК возбудил из-за гибели ребенка в Ханты-Мансийске. Его тело нашли после тушения пожара в жилом балке.