14 сентября 2023

В ХМАО пожарные эвакуировали троих детей из горящего дома

© Служба новостей «URA.RU»
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В Игриме пожарные спасли троих детей Фото:

В Березовском районе ХМАО пожарные эвакуировали троих детей из горящего дома. Пожар произошел на улице Быстрицкого в поселке Игрим. Об этом URA.RU сообщила «Центроспас-Югория».

«Спасатели выезжали на ул. Быстрицкого в поселке городского типа Игрим по сообщению о возгорании четырехквартирного жилого дома. Пожарные эвакуировали троих детей», — сообщает ведомство.

Причину пожара устанавливают дознаватели. В доме повреждены стены, потолок, нанесен ущерб имуществу. «Спасено материальных ценностей на сумму 3 млн рублей», — уточняет «Центроспас-Югория».

Ранее URA.RU писало об уголовном деле, которое СК возбудил из-за гибели ребенка в Ханты-Мансийске. Его тело нашли после тушения пожара в жилом балке.

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В Березовском районе ХМАО пожарные эвакуировали троих детей из горящего дома. Пожар произошел на улице Быстрицкого в поселке Игрим. Об этом URA.RU сообщила «Центроспас-Югория». «Спасатели выезжали на ул. Быстрицкого в поселке городского типа Игрим по сообщению о возгорании четырехквартирного жилого дома. Пожарные эвакуировали троих детей», — сообщает ведомство. Причину пожара устанавливают дознаватели. В доме повреждены стены, потолок, нанесен ущерб имуществу. «Спасено материальных ценностей на сумму 3 млн рублей», — уточняет «Центроспас-Югория». Ранее URA.RU писало об уголовном деле, которое СК возбудил из-за гибели ребенка в Ханты-Мансийске. Его тело нашли после тушения пожара в жилом балке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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