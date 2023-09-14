Бизнесмен из ЯНАО намеренно завышал цены на значимые продукты

Предприниматель из ЯНАО завышал цены на социально-значимые продукты — молоко, сливочное и растительное масло. Об этом передает прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Прокуратура Приуральского района проверила соблюдение требований законодательства в сфере ценообразования. Установлено, что индивидуальным предпринимателем в с. Харсаим допущено завышение предельных надбавок на социально значимые товары — сливочное масло, растительное масло, а также молоко», — указано в сообщении ведомства.
В результате проверки в отношении бизнесмена возбуждено административное дело по статье о нарушении правопорядка ценообразования. В настоящий момент после вмешательства прокуратуры цены приведены в соответствие с законодательством.
Ранее агентство писало о том, что бизнесмены из ЯНАО в два раза завышали цены на продукты в магазинах. Нарушение выявили сразу в трех магазинах.
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