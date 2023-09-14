14 сентября 2023
13 сентября 2023

Бизнесмен из ЯНАО намеренно завышал цены на значимые продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены в магазине Магнит. Челябинск, сливочное масло, чебаркульское молоко, сулимовское
По завышенным ценам продавалось сливочное и растительное масло, а также молоко Фото:

Предприниматель из ЯНАО завышал цены на социально-значимые продукты — молоко, сливочное и растительное масло. Об этом передает прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Прокуратура Приуральского района проверила соблюдение требований законодательства в сфере ценообразования. Установлено, что индивидуальным предпринимателем в с. Харсаим допущено завышение предельных надбавок на социально значимые товары — сливочное масло, растительное масло, а также молоко», — указано в сообщении ведомства.

В результате проверки в отношении бизнесмена возбуждено административное дело по статье о нарушении правопорядка ценообразования. В настоящий момент после вмешательства прокуратуры цены приведены в соответствие с законодательством.

Ранее агентство писало о том, что бизнесмены из ЯНАО в два раза завышали цены на продукты в магазинах. Нарушение выявили сразу в трех магазинах.

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Предприниматель из ЯНАО завышал цены на социально-значимые продукты — молоко, сливочное и растительное масло. Об этом передает прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа. «Прокуратура Приуральского района проверила соблюдение требований законодательства в сфере ценообразования. Установлено, что индивидуальным предпринимателем в с. Харсаим допущено завышение предельных надбавок на социально значимые товары — сливочное масло, растительное масло, а также молоко», — указано в сообщении ведомства. В результате проверки в отношении бизнесмена возбуждено административное дело по статье о нарушении правопорядка ценообразования. В настоящий момент после вмешательства прокуратуры цены приведены в соответствие с законодательством. Ранее агентство писало о том, что бизнесмены из ЯНАО в два раза завышали цены на продукты в магазинах. Нарушение выявили сразу в трех магазинах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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