Из Челябинской области поезд с электротехникой отправился в Иран

15 сентября 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Поезд в Иран повез электротехнику Фото: Сергей Русанов © URA.RU Со станции Формачево Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) в Челябинской области отправили поезд с электротехникой в Иран. Как сообщили в пресс-службе челябинской таможни, электрооборудование уместили в 27 контейнеров. «В Иран со станции Формачево ЮУЖД в Увельском районе отправились 27 контейнеров с электрооборудованием. Должностные лица таможни совершили необходимые таможенные операции и направили контейнерный поезд по транзитному маршруту „Север — Юг“», — отметили в таможне. Состав сформировали с использованием инфраструктуры транспортно-логистического комплекса «Южноуральский». Начальник таможни Михаил Пономарев отметил, что логистический терминал позволяет увеличивать объемы внешней торговли, в итоге решая задачу переориентации транспортных потоков с Запада на Восток. Поезд отправился по транспортному коридору «Север — Юг». Развитие пути позволяет вести внешнеэкономическую деятельность России со странами Закавказья, Каспийского региона, Ирана, государствами Южной Азии и Персидского залива.

Со станции Формачево Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) в Челябинской области отправили поезд с электротехникой в Иран. Как сообщили в пресс-службе челябинской таможни, электрооборудование уместили в 27 контейнеров. «В Иран со станции Формачево ЮУЖД в Увельском районе отправились 27 контейнеров с электрооборудованием. Должностные лица таможни совершили необходимые таможенные операции и направили контейнерный поезд по транзитному маршруту „Север — Юг“», — отметили в таможне. Состав сформировали с использованием инфраструктуры транспортно-логистического комплекса «Южноуральский». Начальник таможни Михаил Пономарев отметил, что логистический терминал позволяет увеличивать объемы внешней торговли, в итоге решая задачу переориентации транспортных потоков с Запада на Восток. Поезд отправился по транспортному коридору «Север — Юг». Развитие пути позволяет вести внешнеэкономическую деятельность России со странами Закавказья, Каспийского региона, Ирана, государствами Южной Азии и Персидского залива.