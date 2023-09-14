Из Челябинской области поезд с электротехникой отправился в Иран

Со станции Формачево Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) в Челябинской области отправили поезд с электротехникой в Иран. Как сообщили в пресс-службе челябинской таможни, электрооборудование уместили в 27 контейнеров.
«В Иран со станции Формачево ЮУЖД в Увельском районе отправились 27 контейнеров с электрооборудованием. Должностные лица таможни совершили необходимые таможенные операции и направили контейнерный поезд по транзитному маршруту „Север — Юг“», — отметили в таможне.
Состав сформировали с использованием инфраструктуры транспортно-логистического комплекса «Южноуральский». Начальник таможни Михаил Пономарев отметил, что логистический терминал позволяет увеличивать объемы внешней торговли, в итоге решая задачу переориентации транспортных потоков с Запада на Восток.
Поезд отправился по транспортному коридору «Север — Юг». Развитие пути позволяет вести внешнеэкономическую деятельность России со странами Закавказья, Каспийского региона, Ирана, государствами Южной Азии и Персидского залива.
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