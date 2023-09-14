14 сентября 2023

Из Челябинской области поезд с электротехникой отправился в Иран

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Октябрьский, Пермский край. Пермь, грузовой поезд, ржд, место происшествия, контейнерные перевозки, трансиб, жд превозки
Поезд в Иран повез электротехнику Фото:

Со станции Формачево Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) в Челябинской области отправили поезд с электротехникой в Иран. Как сообщили в пресс-службе челябинской таможни, электрооборудование уместили в 27 контейнеров.

«В Иран со станции Формачево ЮУЖД в Увельском районе отправились 27 контейнеров с электрооборудованием. Должностные лица таможни совершили необходимые таможенные операции и направили контейнерный поезд по транзитному маршруту „Север — Юг“», — отметили в таможне.

Состав сформировали с использованием инфраструктуры транспортно-логистического комплекса «Южноуральский». Начальник таможни Михаил Пономарев отметил, что логистический терминал позволяет увеличивать объемы внешней торговли, в итоге решая задачу переориентации транспортных потоков с Запада на Восток.

Поезд отправился по транспортному коридору «Север — Юг». Развитие пути позволяет вести внешнеэкономическую деятельность России со странами Закавказья, Каспийского региона, Ирана, государствами Южной Азии и Персидского залива.

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Со станции Формачево Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) в Челябинской области отправили поезд с электротехникой в Иран. Как сообщили в пресс-службе челябинской таможни, электрооборудование уместили в 27 контейнеров. «В Иран со станции Формачево ЮУЖД в Увельском районе отправились 27 контейнеров с электрооборудованием. Должностные лица таможни совершили необходимые таможенные операции и направили контейнерный поезд по транзитному маршруту „Север — Юг“», — отметили в таможне. Состав сформировали с использованием инфраструктуры транспортно-логистического комплекса «Южноуральский». Начальник таможни Михаил Пономарев отметил, что логистический терминал позволяет увеличивать объемы внешней торговли, в итоге решая задачу переориентации транспортных потоков с Запада на Восток. Поезд отправился по транспортному коридору «Север — Юг». Развитие пути позволяет вести внешнеэкономическую деятельность России со странами Закавказья, Каспийского региона, Ирана, государствами Южной Азии и Персидского залива.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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