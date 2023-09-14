14 сентября 2023

В Екатеринбурге бюджетникам повысят зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Повышение будет с 1 октября Фото:

Работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Екатеринбурга ждет повышение зарплаты на 10,9%. Прибавку бюджетники увидят уже 1 октября. Соответствующее постановление сегодня подписал мэр города Алексей Орлов

«С 1 октября 2023 произвести индексацию заработной платы работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального образования „город Екатеринбург“ на 10,9%», — сказано в документе, опубликованном на сайте мэрии. Увеличение зарплат будет проходить за счет средств, предусмотренных бюджетом Екатеринбурга на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также денег, полученных муниципальными учреждениями от деятельности, приносящей доход.

Ранее стало известно, что размеры окладов госслужащих в Свердловской области с 1 октября вырастут в 1,109 раза. Соответствующий приказ подписал губернатор Евгений Куйвашев 11 сентября.

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Работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Екатеринбурга ждет повышение зарплаты на 10,9%. Прибавку бюджетники увидят уже 1 октября. Соответствующее постановление сегодня подписал мэр города Алексей Орлов «С 1 октября 2023 произвести индексацию заработной платы работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального образования „город Екатеринбург“ на 10,9%», — сказано в документе, опубликованном на сайте мэрии. Увеличение зарплат будет проходить за счет средств, предусмотренных бюджетом Екатеринбурга на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также денег, полученных муниципальными учреждениями от деятельности, приносящей доход. Ранее стало известно, что размеры окладов госслужащих в Свердловской области с 1 октября вырастут в 1,109 раза. Соответствующий приказ подписал губернатор Евгений Куйвашев 11 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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