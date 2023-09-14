В Екатеринбурге бюджетникам повысят зарплату

Работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Екатеринбурга ждет повышение зарплаты на 10,9%. Прибавку бюджетники увидят уже 1 октября. Соответствующее постановление сегодня подписал мэр города Алексей Орлов
«С 1 октября 2023 произвести индексацию заработной платы работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального образования „город Екатеринбург“ на 10,9%», — сказано в документе, опубликованном на сайте мэрии. Увеличение зарплат будет проходить за счет средств, предусмотренных бюджетом Екатеринбурга на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также денег, полученных муниципальными учреждениями от деятельности, приносящей доход.
Ранее стало известно, что размеры окладов госслужащих в Свердловской области с 1 октября вырастут в 1,109 раза. Соответствующий приказ подписал губернатор Евгений Куйвашев 11 сентября.
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