Инцидент произошел в техно-школе в Новых Лядах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор школы в Новых Лядах Сергей Каменев отчитал школьника, схватив его за шкирку. Фотографию случившегося очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».

«Директор в новой школе в Новых Лядах. Просим огласки», — подписал автор фотографию. Большинство подписчиков telegram-канала поддержали действия Каменева. По мнению горожан, такое могло произойти только, если ученик вел себя непозволительно.

«Сергей Викторович, это высокий духом человек, с чистым сердцем. Лучший руководитель! Он знает, как воспитывать детей», — поддержала действия директора Татьяна. «Прежде чем комментировать, нужно понимать, что за человек на фото! Человек с большой буквы! Воспитал и выпустил тысячи воспитанных, состоявшихся парней и девчонок! То, что на фото, вероятнее всего способ остановить и успокоить ребенка. Сергей Викторович — человек и воспитатель с большой буквы!», — выразил свое мнение пользователь с ником «Белокрыловъ».

URA.RU пыталось дозвониться до директора или секретаря школы, но трубку никто не взял. Агентство направило запрос информации в пресс-службу администрации Перми.

Сергей Каменев является основателем кадетского училища в Перми, которым руководил с 1996 года. По его же инициативе был создан лицей милиции ГУВД по Пермскому краю, который затем был преобразован в школу-интернат «Лицей полиции», его правопреемником стал кадетский корпус. В начале 2023 года Каменев вышел на пенсию, а в июне был назначен директором школы «Техно-Школа им. В.П. Савиных».

Директор школы отчитывает ученика telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости», https://t.me/chp_prm/6655