В Тюмени открылась выставка, посвященная Жириновскому

Выставка посвящена работе и пребыванию Жириновского в Тюмени
В Тюмени в историческом парке «Россия — Моя история» открылась выставка, посвященная экс-лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Горожане могут посмотреть экспозицию бесплатно.
«Выставочный проект „Владимир Жириновский. Тюмень — работа и жизнь“ работает до 7 октября в историческом парке „Россия — Моя история“. Вход свободный», — указано в сообщение ведомства.
Экспозиция включает себя собрание малоизвестных фактов о политике в период его пребывания и работы в Тюмени. Также горожане смогут увидеть и фотографии, которые были сделаны в регионе.
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