14 сентября 2023

В Тюмени открылась выставка, посвященная Жириновскому

© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
Выставка посвящена работе и пребыванию Жириновского в Тюмени Фото:

В Тюмени в историческом парке «Россия — Моя история» открылась выставка, посвященная экс-лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Горожане могут посмотреть экспозицию бесплатно.

«Выставочный проект „Владимир Жириновский. Тюмень — работа и жизнь“ работает до 7 октября в историческом парке „Россия — Моя история“. Вход свободный», — указано в сообщение ведомства.

Экспозиция включает себя собрание малоизвестных фактов о политике в период его пребывания и работы в Тюмени. Также горожане смогут увидеть и фотографии, которые были сделаны в регионе.

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В Тюмени в историческом парке «Россия — Моя история» открылась выставка, посвященная экс-лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Горожане могут посмотреть экспозицию бесплатно. «Выставочный проект „Владимир Жириновский. Тюмень — работа и жизнь“ работает до 7 октября в историческом парке „Россия — Моя история“. Вход свободный», — указано в сообщение ведомства. Экспозиция включает себя собрание малоизвестных фактов о политике в период его пребывания и работы в Тюмени. Также горожане смогут увидеть и фотографии, которые были сделаны в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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