В Тюмени открылась выставка, посвященная Жириновскому

15 сентября 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Выставка посвящена работе и пребыванию Жириновского в Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени в историческом парке «Россия — Моя история» открылась выставка, посвященная экс-лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Горожане могут посмотреть экспозицию бесплатно. «Выставочный проект „Владимир Жириновский. Тюмень — работа и жизнь“ работает до 7 октября в историческом парке „Россия — Моя история“. Вход свободный», — указано в сообщение ведомства. Экспозиция включает себя собрание малоизвестных фактов о политике в период его пребывания и работы в Тюмени. Также горожане смогут увидеть и фотографии, которые были сделаны в регионе.

В Тюмени в историческом парке «Россия — Моя история» открылась выставка, посвященная экс-лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Горожане могут посмотреть экспозицию бесплатно. «Выставочный проект „Владимир Жириновский. Тюмень — работа и жизнь“ работает до 7 октября в историческом парке „Россия — Моя история“. Вход свободный», — указано в сообщение ведомства. Экспозиция включает себя собрание малоизвестных фактов о политике в период его пребывания и работы в Тюмени. Также горожане смогут увидеть и фотографии, которые были сделаны в регионе.