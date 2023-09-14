14 сентября 2023

Пермские школьники подарили тяжелобольным детям более 4,2 млн рублей

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Деньги пойдут на помощь детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями Фото:

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» подвел итоги ежегодной акции «Цветы жизни», когда вместо покупки букетов учителям на 1 сентября, школьники переводят деньги на помощь тяжелобольным детям. В этом году таким образом удалось собрать уже более 4,3 млн рублей, рассказали в фонде, отметив, что это предварительные итоги.

«4 213 001 рубль 92 копейки — столько пожертвований совершили участники „Цветов жизни“! Это предварительный итог, итоговая сумма появится ближе к концу сентября», — сообщает «Дедморозим» в соцсетях.

В акции по подсчетам фонда приняли участие почти 28 тысяч школьников из 42 населенных пунктов. В этом году деньги жертвовали не только пермяки, но также жители Москвы и Севастополя.

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Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» подвел итоги ежегодной акции «Цветы жизни», когда вместо покупки букетов учителям на 1 сентября, школьники переводят деньги на помощь тяжелобольным детям. В этом году таким образом удалось собрать уже более 4,3 млн рублей, рассказали в фонде, отметив, что это предварительные итоги. «4 213 001 рубль 92 копейки — столько пожертвований совершили участники „Цветов жизни“! Это предварительный итог, итоговая сумма появится ближе к концу сентября», — сообщает «Дедморозим» в соцсетях. В акции по подсчетам фонда приняли участие почти 28 тысяч школьников из 42 населенных пунктов. В этом году деньги жертвовали не только пермяки, но также жители Москвы и Севастополя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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