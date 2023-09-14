Пермские школьники подарили тяжелобольным детям более 4,2 млн рублей

15 сентября 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Деньги пойдут на помощь детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» подвел итоги ежегодной акции «Цветы жизни», когда вместо покупки букетов учителям на 1 сентября, школьники переводят деньги на помощь тяжелобольным детям. В этом году таким образом удалось собрать уже более 4,3 млн рублей, рассказали в фонде, отметив, что это предварительные итоги. «4 213 001 рубль 92 копейки — столько пожертвований совершили участники „Цветов жизни“! Это предварительный итог, итоговая сумма появится ближе к концу сентября», — сообщает «Дедморозим» в соцсетях. В акции по подсчетам фонда приняли участие почти 28 тысяч школьников из 42 населенных пунктов. В этом году деньги жертвовали не только пермяки, но также жители Москвы и Севастополя.

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» подвел итоги ежегодной акции «Цветы жизни», когда вместо покупки букетов учителям на 1 сентября, школьники переводят деньги на помощь тяжелобольным детям. В этом году таким образом удалось собрать уже более 4,3 млн рублей, рассказали в фонде, отметив, что это предварительные итоги. «4 213 001 рубль 92 копейки — столько пожертвований совершили участники „Цветов жизни“! Это предварительный итог, итоговая сумма появится ближе к концу сентября», — сообщает «Дедморозим» в соцсетях. В акции по подсчетам фонда приняли участие почти 28 тысяч школьников из 42 населенных пунктов. В этом году деньги жертвовали не только пермяки, но также жители Москвы и Севастополя.