Пермские школьники подарили тяжелобольным детям более 4,2 млн рублей

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» подвел итоги ежегодной акции «Цветы жизни», когда вместо покупки букетов учителям на 1 сентября, школьники переводят деньги на помощь тяжелобольным детям. В этом году таким образом удалось собрать уже более 4,3 млн рублей, рассказали в фонде, отметив, что это предварительные итоги.
«4 213 001 рубль 92 копейки — столько пожертвований совершили участники „Цветов жизни“! Это предварительный итог, итоговая сумма появится ближе к концу сентября», — сообщает «Дедморозим» в соцсетях.
В акции по подсчетам фонда приняли участие почти 28 тысяч школьников из 42 населенных пунктов. В этом году деньги жертвовали не только пермяки, но также жители Москвы и Севастополя.
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