Пилоты Сергей Белов и Эдуард Семенов, которые 12 сентября экстренно посадили самолет в поле под Новосибирском из-за отказа одной из гидросистем, вернулись в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
«Пилоты рейса U6-1383 Сергей Белов и Эдуард Семенов, решительные действия которых после отказа гидравлики позволили посадить самолет в поле, вернулись из Новосибирска. В Кольцово экипаж встречали заместитель генерального директора по организации летной работы — летный директор Сергей Глазков», — заявили в компании. Также их встретили командир второй авиационной эскадрильи Юрий Шерстнев и командир ВС А319/320/321 Дмитрий Гончаренко.
Утром 12 сентября Airbus A320 «Уральских авиалиний» подал сигнал о бедствии и экстренно сел в поле рядом с Новосибирском. Самолет следовал из Сочи в Омск. В полете у него не сработала гидравлика закрылок. Никто из пассажиров не погиб. Пилот Сергей Белов пояснил, что длины полосы в омском аэропорту было достаточно для посадки лайнера, но экипаж решил садиться в поле из-за метеоусловий. Всю актуальную информацию о случившемся можно прочитать в сюжете URA.RU.
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