17 сентября 2023

Летевший в Екатеринбург самолет экстренно сел в Казахстане

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральное консульство Узбекистана. Екатеринбург, red wings, макет самолета
Борт Red Wings, летящий в Екатеринбург, экстренно сел в Актобе Фото:

Самолет авиакомпании Red Wings 18 сентября экстренно сел в аэропорту казахстанского города Актобе. Борт направлялся из турецкого города Анталья в Екатеринбург и должен был прилететь в 12:50.

«Нам по громкой связи передали сообщение о технической неисправности. Никаких подробностей пока нет: всех вывели из салона самолета и провели через таможню», — сказал очевидец агентству URA.RU.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации заметки ответ получен не был.

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Самолет авиакомпании Red Wings 18 сентября экстренно сел в аэропорту казахстанского города Актобе. Борт направлялся из турецкого города Анталья в Екатеринбург и должен был прилететь в 12:50. «Нам по громкой связи передали сообщение о технической неисправности. Никаких подробностей пока нет: всех вывели из салона самолета и провели через таможню», — сказал очевидец агентству URA.RU. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации заметки ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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