Летевший в Екатеринбург самолет экстренно сел в Казахстане

Борт Red Wings, летящий в Екатеринбург, экстренно сел в Актобе
Самолет авиакомпании Red Wings 18 сентября экстренно сел в аэропорту казахстанского города Актобе. Борт направлялся из турецкого города Анталья в Екатеринбург и должен был прилететь в 12:50.
«Нам по громкой связи передали сообщение о технической неисправности. Никаких подробностей пока нет: всех вывели из салона самолета и провели через таможню», — сказал очевидец агентству URA.RU.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации заметки ответ получен не был.
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