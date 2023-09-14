В Челябинской области выплаты ко дню пожилого человека получат 815 тысяч пенсионеров

Праздничную выплату получат 815 тысяч южноуральских пенсионеров

15 сентября 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Размер единовременной выплаты составит 700 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области выплаты ко дню пожилого человека получат 815 тысяч 239 пенсионеров, при этом большинство южноуральцев праздничную выплату уже получили. Жителям региона, которые выйдут на пенсию в августе и сентябре, денежные суммы выплатят после 1 октября, сообщили в минсоц региона. «Денежные средства направлены 815 239 пенсионерам на общую сумму 570, 667 млн рублей. Большинство южноуральцев уже получили праздничную выплату. Тем жителям региона, которые выйдут на заслуженный отдых в августе и сентябре, выплаты будут произведены после 1 октября», — сообщили в ведомстве. С 2019 года по решению губернатора Алексея Текслера размер единовременной выплаты составляет 700 рублей. По предварительным подсчетам, средства поступят почти 860 тысячам получателей — тем, кто 1 октября 2023 года достигнет возраста 55 лет, касается женщин, и 60 лет, для мужчин, а также кто уже получает пенсию. Для получения выплат южноуральцам никуда обращаться не надо. Деньги пенсионеры получат по почти, или сумма будет зачислена на счет.

В Челябинской области выплаты ко дню пожилого человека получат 815 тысяч 239 пенсионеров, при этом большинство южноуральцев праздничную выплату уже получили. Жителям региона, которые выйдут на пенсию в августе и сентябре, денежные суммы выплатят после 1 октября, сообщили в минсоц региона. «Денежные средства направлены 815 239 пенсионерам на общую сумму 570, 667 млн рублей. Большинство южноуральцев уже получили праздничную выплату. Тем жителям региона, которые выйдут на заслуженный отдых в августе и сентябре, выплаты будут произведены после 1 октября», — сообщили в ведомстве. С 2019 года по решению губернатора Алексея Текслера размер единовременной выплаты составляет 700 рублей. По предварительным подсчетам, средства поступят почти 860 тысячам получателей — тем, кто 1 октября 2023 года достигнет возраста 55 лет, касается женщин, и 60 лет, для мужчин, а также кто уже получает пенсию. Для получения выплат южноуральцам никуда обращаться не надо. Деньги пенсионеры получат по почти, или сумма будет зачислена на счет.