14 сентября 2023

В Челябинской области выплаты ко дню пожилого человека получат 815 тысяч пенсионеров

Праздничную выплату получат 815 тысяч южноуральских пенсионеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, пенсионер, пиджак, трость в руке, руки, мероприятие
Размер единовременной выплаты составит 700 рублей Фото:

В Челябинской области выплаты ко дню пожилого человека получат 815 тысяч 239 пенсионеров, при этом большинство южноуральцев праздничную выплату уже получили. Жителям региона, которые выйдут на пенсию в августе и сентябре, денежные суммы выплатят после 1 октября, сообщили в минсоц региона.

«Денежные средства направлены 815 239 пенсионерам на общую сумму 570, 667 млн рублей. Большинство южноуральцев уже получили праздничную выплату. Тем жителям региона, которые выйдут на заслуженный отдых в августе и сентябре, выплаты будут произведены после 1 октября», — сообщили в ведомстве.

С 2019 года по решению губернатора Алексея Текслера размер единовременной выплаты составляет 700 рублей. По предварительным подсчетам, средства поступят почти 860 тысячам получателей — тем, кто 1 октября 2023 года достигнет возраста 55 лет, касается женщин, и 60 лет, для мужчин, а также кто уже получает пенсию.

Для получения выплат южноуральцам никуда обращаться не надо. Деньги пенсионеры получат по почти, или сумма будет зачислена на счет.

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В Челябинской области выплаты ко дню пожилого человека получат 815 тысяч 239 пенсионеров, при этом большинство южноуральцев праздничную выплату уже получили. Жителям региона, которые выйдут на пенсию в августе и сентябре, денежные суммы выплатят после 1 октября, сообщили в минсоц региона. «Денежные средства направлены 815 239 пенсионерам на общую сумму 570, 667 млн рублей. Большинство южноуральцев уже получили праздничную выплату. Тем жителям региона, которые выйдут на заслуженный отдых в августе и сентябре, выплаты будут произведены после 1 октября», — сообщили в ведомстве. С 2019 года по решению губернатора Алексея Текслера размер единовременной выплаты составляет 700 рублей. По предварительным подсчетам, средства поступят почти 860 тысячам получателей — тем, кто 1 октября 2023 года достигнет возраста 55 лет, касается женщин, и 60 лет, для мужчин, а также кто уже получает пенсию. Для получения выплат южноуральцам никуда обращаться не надо. Деньги пенсионеры получат по почти, или сумма будет зачислена на счет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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