Пилот «Уральских авиалиний» раскрыл подробности аварийной посадки самолета в поле

Топлива в самолете «Уральских авиалиний», севшего в поле, было с запасом

15 сентября 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Самолет пришлось посадить в поле из-за потери топлива и метеоусловий Фото: Владимир Шубин © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Топлива в самолете «Уральских авиалиний», который аварийно сел в поле под Новосибирском, должно было хватить на пять с половиной часов полета. Однако из-за того, что сработала система низкого давления гидросистемы, судну пришлось садиться в поле. Об этом рассказал пилот Сергей Белов на брифинге. Как передает 4 канал, Белов пояснил, что топливо в самолете было рассчитано на 5 часов 25 минут полета, а путь из Сочи до Омска занимал чуть больше трех часов. Однако после выпуска шасси за две мили до аэропорта Омска сработала система низкого давления гидросистемы. «Данный отказ влечет увеличение посадочной дистанции. Было принято решение уйти на второй круг. Согласно инструкции увеличили расход топлива», — рассказал пилот. Утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал о бедствии и экстренно сел в поле рядом с Новосибирском. Airbus A320 должен был доставить пассажиров из Сочи в Омск. Однако во время полета у него не сработала гидравлика закрылок. Никто из пассажиров не погиб. Всю актуальную информацию о случившемся можно найти в сюжете URA.RU.

Топлива в самолете «Уральских авиалиний», который аварийно сел в поле под Новосибирском, должно было хватить на пять с половиной часов полета. Однако из-за того, что сработала система низкого давления гидросистемы, судну пришлось садиться в поле. Об этом рассказал пилот Сергей Белов на брифинге. Как передает 4 канал, Белов пояснил, что топливо в самолете было рассчитано на 5 часов 25 минут полета, а путь из Сочи до Омска занимал чуть больше трех часов. Однако после выпуска шасси за две мили до аэропорта Омска сработала система низкого давления гидросистемы. «Данный отказ влечет увеличение посадочной дистанции. Было принято решение уйти на второй круг. Согласно инструкции увеличили расход топлива», — рассказал пилот. Утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал о бедствии и экстренно сел в поле рядом с Новосибирском. Airbus A320 должен был доставить пассажиров из Сочи в Омск. Однако во время полета у него не сработала гидравлика закрылок. Никто из пассажиров не погиб. Всю актуальную информацию о случившемся можно найти в сюжете URA.RU.