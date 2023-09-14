14 сентября 2023

В Пермском университете займутся астрологией и таро

Мастера таро и натальных карт проведут консультации в Пермском университете
© Служба новостей «URA.RU»
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Кофейня "Дом №8". Екатеринбург, карты, гадалка, таро
Магия и мистика добрались до ПГНИУ Фото:

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) для всех желающих проведут консультации по натальным картам и арканам. Площадка «Мистические интерактивы» будет работать в рамках праздника «Кампус фест», на который вуз приглашает всех горожан.

«Площадка „Мистические интерактивы“. Индивидуальные консультации по натальным картам; мастер-классы по ароматическим маслам; индивидуально консультирование по арканам», — говорится в афише в соцсетях ПГНИУ.

Натальная или астрологическая карта — это персональный гороскоп, основанный на расположении планет во время рождения человека. Арканы таро используют для предсказания будущего и раскрытия тайн прошлого. «Кампус фест» пройдет на территории студенческого городка ПГНИУ вечером 15 сентября. В программе выступления артистов, мастер-классы, лекции, консультации и игры.

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В Пермском классическом университете (ПГНИУ) для всех желающих проведут консультации по натальным картам и арканам. Площадка «Мистические интерактивы» будет работать в рамках праздника «Кампус фест», на который вуз приглашает всех горожан. «Площадка „Мистические интерактивы“. Индивидуальные консультации по натальным картам; мастер-классы по ароматическим маслам; индивидуально консультирование по арканам», — говорится в афише в соцсетях ПГНИУ. Натальная или астрологическая карта — это персональный гороскоп, основанный на расположении планет во время рождения человека. Арканы таро используют для предсказания будущего и раскрытия тайн прошлого. «Кампус фест» пройдет на территории студенческого городка ПГНИУ вечером 15 сентября. В программе выступления артистов, мастер-классы, лекции, консультации и игры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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