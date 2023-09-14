В Пермском университете займутся астрологией и таро

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) для всех желающих проведут консультации по натальным картам и арканам. Площадка «Мистические интерактивы» будет работать в рамках праздника «Кампус фест», на который вуз приглашает всех горожан.
«Площадка „Мистические интерактивы“. Индивидуальные консультации по натальным картам; мастер-классы по ароматическим маслам; индивидуально консультирование по арканам», — говорится в афише в соцсетях ПГНИУ.
Натальная или астрологическая карта — это персональный гороскоп, основанный на расположении планет во время рождения человека. Арканы таро используют для предсказания будущего и раскрытия тайн прошлого. «Кампус фест» пройдет на территории студенческого городка ПГНИУ вечером 15 сентября. В программе выступления артистов, мастер-классы, лекции, консультации и игры.
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