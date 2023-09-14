Девочка из Перми получила сильнейшие ожоги во время экскурсии

15 сентября 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Сейчас девочка проходит лечение Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми 10-летняя девочка поехала на экскурсию на квадроциклах и получила сильнейшие ожоги. Причиной стал сгоревший предохранитель на технике. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Перми 10-летняя девочка поехала с родителями на экскурсию на квадроциклах и получила ожоги третьей степени. Ее обдало антифризом из-за сгоревшего предохранителя», — сообщает telegram-канал. Накануне организаторы должны были провести техобслуживание квадроциклов. Девочка получила травмы 2 сентября. Родители остановились у пруда, чтобы сфотографироваться, а дочь осталась на квадроцикле, тогда из техники на нее полился антифриз. Чтобы спасти девочку, отец схватил ее и окунул в пруд, но это не помогло. Сообщается, что девочка получила ожоги ног третьей степени. По словам родителей, их дочь уже прошла через три операции, ей предстоит долгое восстановление. В пресс-службе минздрава Пермского края сообщили, что ребенок продолжает лечение и находится в удовлетворительном состоянии. В компании «Квадромонстры», которая предоставила технику, заявили, что проводили техобслуживание, но «видимо, что-то неплотно прикрутили».

В Перми 10-летняя девочка поехала на экскурсию на квадроциклах и получила сильнейшие ожоги. Причиной стал сгоревший предохранитель на технике. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Перми 10-летняя девочка поехала с родителями на экскурсию на квадроциклах и получила ожоги третьей степени. Ее обдало антифризом из-за сгоревшего предохранителя», — сообщает telegram-канал. Накануне организаторы должны были провести техобслуживание квадроциклов. Девочка получила травмы 2 сентября. Родители остановились у пруда, чтобы сфотографироваться, а дочь осталась на квадроцикле, тогда из техники на нее полился антифриз. Чтобы спасти девочку, отец схватил ее и окунул в пруд, но это не помогло. Сообщается, что девочка получила ожоги ног третьей степени. По словам родителей, их дочь уже прошла через три операции, ей предстоит долгое восстановление. В пресс-службе минздрава Пермского края сообщили, что ребенок продолжает лечение и находится в удовлетворительном состоянии. В компании «Квадромонстры», которая предоставила технику, заявили, что проводили техобслуживание, но «видимо, что-то неплотно прикрутили».