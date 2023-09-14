14 сентября 2023

Бывший замгубернатора ЯНАО Бессонов уедет из региона

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар, Лабытнанги, Станция Обская, бессонов аркадий, мчс янао
Аркадий Бессонов вышел на пенсию Фото:

Бывший замгубернатора ЯНАО Аркадий Бессонов, который не вошел в новый состав правительства, собирается уехать из региона. Об этом он сообщил URA.RU.

«Я проработал на Севере 21 год и надо уезжать», — сказал Бессонов. Он отметил, что решение уйти из политики принял сам и коллектив тяжело отреагировал на его отставку. Куда именно собрался переезжать — Бессонов не ответил.

Аркадий Бессонов 10 лет возглавлял ямальское управление МЧС и собирался уйти на пенсию, но в 2018 году ему от главы региона Дмитрия Артюхова поступило предложение стать заместителем губернатора по взаимодействию с силовыми структурами и МЧС. Сейчас полномочия Бессонова губернатор поделил между двумя другими заместителями: Андреем Гараниным, который отвечает за департамент природы и Сергеем Климентьевым, курирующим департамент внутренней политики.

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Бывший замгубернатора ЯНАО Аркадий Бессонов, который не вошел в новый состав правительства, собирается уехать из региона. Об этом он сообщил URA.RU. «Я проработал на Севере 21 год и надо уезжать», — сказал Бессонов. Он отметил, что решение уйти из политики принял сам и коллектив тяжело отреагировал на его отставку. Куда именно собрался переезжать — Бессонов не ответил. Аркадий Бессонов 10 лет возглавлял ямальское управление МЧС и собирался уйти на пенсию, но в 2018 году ему от главы региона Дмитрия Артюхова поступило предложение стать заместителем губернатора по взаимодействию с силовыми структурами и МЧС. Сейчас полномочия Бессонова губернатор поделил между двумя другими заместителями: Андреем Гараниным, который отвечает за департамент природы и Сергеем Климентьевым, курирующим департамент внутренней политики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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