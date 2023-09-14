Бывший замгубернатора ЯНАО Бессонов уедет из региона

Аркадий Бессонов вышел на пенсию Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Бывший замгубернатора ЯНАО Аркадий Бессонов, который не вошел в новый состав правительства, собирается уехать из региона. Об этом он сообщил URA.RU.

«Я проработал на Севере 21 год и надо уезжать», — сказал Бессонов. Он отметил, что решение уйти из политики принял сам и коллектив тяжело отреагировал на его отставку. Куда именно собрался переезжать — Бессонов не ответил.

Аркадий Бессонов 10 лет возглавлял ямальское управление МЧС и собирался уйти на пенсию, но в 2018 году ему от главы региона Дмитрия Артюхова поступило предложение стать заместителем губернатора по взаимодействию с силовыми структурами и МЧС. Сейчас полномочия Бессонова губернатор поделил между двумя другими заместителями: Андреем Гараниным, который отвечает за департамент природы и Сергеем Климентьевым, курирующим департамент внутренней политики.