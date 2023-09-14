Нефтяное предприятие из ХМАО ликвидирует санаторий в Краснодарском крае

Нефтяная компания «Славнефть-Мегионнефтегаз» из Мегиона (ХМАО) ликвидирует санаторий «Лесное озеро» в Абинске Краснодарского края. По данным системы СБИС, СН-МНГ выступает учредителем оздоровительного учреждения.
«ООО „Лесное озеро“ уведомляет о принятии решения о ликвидации. Учредителем и владельцем организации является ООО „СН-МНГ“, г. Мегион Ханты-Мансийского АО», — указано в системе.
Агентство направило в пресс-службу «Славнефть-Мегионнефтегаз» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что компания «Славнефть-Мегионнефтегаз» договорилась с властями ХМАО о совместной подготовке кадров для нефтяной отрасли. Партнеры подписали соглашение на форуме «Нефтяная столица» в Нижневартовске.
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