14 сентября 2023

Нефтяное предприятие из ХМАО ликвидирует санаторий в Краснодарском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Санаторий "Озеро Медвежье". Курганская область , санаторий озеро медвежье
Санаторий нефтяников ХМАО на юге страны скоро прекратит существование Фото:

Нефтяная компания «Славнефть-Мегионнефтегаз» из Мегиона (ХМАО) ликвидирует санаторий «Лесное озеро» в Абинске Краснодарского края. По данным системы СБИС, СН-МНГ выступает учредителем оздоровительного учреждения.

«ООО „Лесное озеро“ уведомляет о принятии решения о ликвидации. Учредителем и владельцем организации является ООО „СН-МНГ“, г. Мегион Ханты-Мансийского АО», — указано в системе.

Агентство направило в пресс-службу «Славнефть-Мегионнефтегаз» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что компания «Славнефть-Мегионнефтегаз» договорилась с властями ХМАО о совместной подготовке кадров для нефтяной отрасли. Партнеры подписали соглашение на форуме «Нефтяная столица» в Нижневартовске.

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Нефтяная компания «Славнефть-Мегионнефтегаз» из Мегиона (ХМАО) ликвидирует санаторий «Лесное озеро» в Абинске Краснодарского края. По данным системы СБИС, СН-МНГ выступает учредителем оздоровительного учреждения. «ООО „Лесное озеро“ уведомляет о принятии решения о ликвидации. Учредителем и владельцем организации является ООО „СН-МНГ“, г. Мегион Ханты-Мансийского АО», — указано в системе. Агентство направило в пресс-службу «Славнефть-Мегионнефтегаз» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что компания «Славнефть-Мегионнефтегаз» договорилась с властями ХМАО о совместной подготовке кадров для нефтяной отрасли. Партнеры подписали соглашение на форуме «Нефтяная столица» в Нижневартовске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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