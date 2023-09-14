Нефтяное предприятие из ХМАО ликвидирует санаторий в Краснодарском крае

15 сентября 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Санаторий нефтяников ХМАО на юге страны скоро прекратит существование Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Нефтяная компания «Славнефть-Мегионнефтегаз» из Мегиона (ХМАО) ликвидирует санаторий «Лесное озеро» в Абинске Краснодарского края. По данным системы СБИС, СН-МНГ выступает учредителем оздоровительного учреждения. «ООО „Лесное озеро“ уведомляет о принятии решения о ликвидации. Учредителем и владельцем организации является ООО „СН-МНГ“, г. Мегион Ханты-Мансийского АО», — указано в системе. Агентство направило в пресс-службу «Славнефть-Мегионнефтегаз» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что компания «Славнефть-Мегионнефтегаз» договорилась с властями ХМАО о совместной подготовке кадров для нефтяной отрасли. Партнеры подписали соглашение на форуме «Нефтяная столица» в Нижневартовске.

Нефтяная компания «Славнефть-Мегионнефтегаз» из Мегиона (ХМАО) ликвидирует санаторий «Лесное озеро» в Абинске Краснодарского края. По данным системы СБИС, СН-МНГ выступает учредителем оздоровительного учреждения. «ООО „Лесное озеро“ уведомляет о принятии решения о ликвидации. Учредителем и владельцем организации является ООО „СН-МНГ“, г. Мегион Ханты-Мансийского АО», — указано в системе. Агентство направило в пресс-службу «Славнефть-Мегионнефтегаз» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что компания «Славнефть-Мегионнефтегаз» договорилась с властями ХМАО о совместной подготовке кадров для нефтяной отрасли. Партнеры подписали соглашение на форуме «Нефтяная столица» в Нижневартовске.