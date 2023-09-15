Нерадько освобожден от должности главы Росавиации

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Совещание " Развитие авиационного комплекса Курганской области". Курган, нерадько александр
Александр Нерадько лишился должности в Росавиации Фото:

Глава Росавиции Александр Нерадько освобожден от должности, пост занял его заместитель Дмитрий Ядров. Такое решение принял премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Мишустин назначил Ядрова главой Росавиации. Новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта стал Ядров», — передает правительство России в своем telegram-канале.

Ядров работает в Росавиации с 2019 года. Тогда он занял пост заместителя главы агентства. На свой работе он курировал координацию между структурами в Росавиации.

В декабре 2022 года в офисе Александра Нерадько прошли обыски, как сообщали telegram-каналы. Силовики проверяли Нередко на предмет коррупции. Однако эту информацию позже опровергли в правоохранительных органах.

Информацию о вероятной отставки Нерадько появилась лишь ночью 15 сентября 2023 года. Однако информаторы не могли сказать точно, когда это произойдет.

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Глава Росавиции Александр Нерадько освобожден от должности, пост занял его заместитель Дмитрий Ядров. Такое решение принял премьер-министр России Михаил Мишустин. «Мишустин назначил Ядрова главой Росавиации. Новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта стал Ядров», — передает правительство России в своем telegram-канале. Ядров работает в Росавиации с 2019 года. Тогда он занял пост заместителя главы агентства. На свой работе он курировал координацию между структурами в Росавиации. В декабре 2022 года в офисе Александра Нерадько прошли обыски, как сообщали telegram-каналы. Силовики проверяли Нередко на предмет коррупции. Однако эту информацию позже опровергли в правоохранительных органах. Информацию о вероятной отставки Нерадько появилась лишь ночью 15 сентября 2023 года. Однако информаторы не могли сказать точно, когда это произойдет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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