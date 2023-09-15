Нерадько освобожден от должности главы Росавиации

Глава Росавиции Александр Нерадько освобожден от должности, пост занял его заместитель Дмитрий Ядров. Такое решение принял премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Мишустин назначил Ядрова главой Росавиации. Новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта стал Ядров», — передает правительство России в своем telegram-канале.
Ядров работает в Росавиации с 2019 года. Тогда он занял пост заместителя главы агентства. На свой работе он курировал координацию между структурами в Росавиации.
В декабре 2022 года в офисе Александра Нерадько прошли обыски, как сообщали telegram-каналы. Силовики проверяли Нередко на предмет коррупции. Однако эту информацию позже опровергли в правоохранительных органах.
Информацию о вероятной отставки Нерадько появилась лишь ночью 15 сентября 2023 года. Однако информаторы не могли сказать точно, когда это произойдет.
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