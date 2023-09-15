Нерадько освобожден от должности главы Росавиации

15 сентября 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Александр Нерадько лишился должности в Росавиации Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Глава Росавиции Александр Нерадько освобожден от должности, пост занял его заместитель Дмитрий Ядров. Такое решение принял премьер-министр России Михаил Мишустин. «Мишустин назначил Ядрова главой Росавиации. Новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта стал Ядров», — передает правительство России в своем telegram-канале. Ядров работает в Росавиации с 2019 года. Тогда он занял пост заместителя главы агентства. На свой работе он курировал координацию между структурами в Росавиации. В декабре 2022 года в офисе Александра Нерадько прошли обыски, как сообщали telegram-каналы. Силовики проверяли Нередко на предмет коррупции. Однако эту информацию позже опровергли в правоохранительных органах. Информацию о вероятной отставки Нерадько появилась лишь ночью 15 сентября 2023 года. Однако информаторы не могли сказать точно, когда это произойдет.

Глава Росавиции Александр Нерадько освобожден от должности, пост занял его заместитель Дмитрий Ядров. Такое решение принял премьер-министр России Михаил Мишустин. «Мишустин назначил Ядрова главой Росавиации. Новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта стал Ядров», — передает правительство России в своем telegram-канале. Ядров работает в Росавиации с 2019 года. Тогда он занял пост заместителя главы агентства. На свой работе он курировал координацию между структурами в Росавиации. В декабре 2022 года в офисе Александра Нерадько прошли обыски, как сообщали telegram-каналы. Силовики проверяли Нередко на предмет коррупции. Однако эту информацию позже опровергли в правоохранительных органах. Информацию о вероятной отставки Нерадько появилась лишь ночью 15 сентября 2023 года. Однако информаторы не могли сказать точно, когда это произойдет.