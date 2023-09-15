Орбан: четыре страны продлят запрет на ввоз зерна с Украины

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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Четыре страны могут продлить запрет на ввоз зерна с Украины Фото:
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Польша, Румыния, Венгрия и Словакия с 16 сентября продлят запрет на ввоз зерна с Украины на национальной основе. Это произойдет в случае, если до полуночи Брюссель не примет соответствующего решения. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио.

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«Пока что брюссельские бюрократы не хотят его [запрет] продлевать. И если сегодня до полуночи они не продлят, то несколько стран — Румыния, Польша, Словакия и Венгрия — сообща продлят запрет на импорт на национальной основе», — рассказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Также премьер-министр напомнил, что ЕС «обманули» приграничные с Украиной страны. Они убедили их открыть границы для вывоза украинского зерна, аргументируя это предотвращением голода в странах Африки. Однако африканские дети так и не получили хлеба из этого зерна.

Ранее радиостанция RMF FM передала слова высокопоставленного дипломата ЕС о том, что Украина обвинила Польшу в препятствии транзиту зерна. По его словам, представители Украины заявили, будто Польша специально установила ветеринарный контроль. Киев считает, что это сделано для увеличения времени ожидания на пограничных переходах.

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Польша, Румыния, Венгрия и Словакия с 16 сентября продлят запрет на ввоз зерна с Украины на национальной основе. Это произойдет в случае, если до полуночи Брюссель не примет соответствующего решения. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио. «Пока что брюссельские бюрократы не хотят его [запрет] продлевать. И если сегодня до полуночи они не продлят, то несколько стран — Румыния, Польша, Словакия и Венгрия — сообща продлят запрет на импорт на национальной основе», — рассказал Орбан в эфире радио Kossuth. Также премьер-министр напомнил, что ЕС «обманули» приграничные с Украиной страны. Они убедили их открыть границы для вывоза украинского зерна, аргументируя это предотвращением голода в странах Африки. Однако африканские дети так и не получили хлеба из этого зерна. Ранее радиостанция RMF FM передала слова высокопоставленного дипломата ЕС о том, что Украина обвинила Польшу в препятствии транзиту зерна. По его словам, представители Украины заявили, будто Польша специально установила ветеринарный контроль. Киев считает, что это сделано для увеличения времени ожидания на пограничных переходах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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