Орбан: четыре страны продлят запрет на ввоз зерна с Украины

15 сентября 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Четыре страны могут продлить запрет на ввоз зерна с Украины Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Польша, Румыния, Венгрия и Словакия с 16 сентября продлят запрет на ввоз зерна с Украины на национальной основе. Это произойдет в случае, если до полуночи Брюссель не примет соответствующего решения. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио. Новость по теме Украина и Польша начали «аграрную войну» из-за зерновой сделки «Пока что брюссельские бюрократы не хотят его [запрет] продлевать. И если сегодня до полуночи они не продлят, то несколько стран — Румыния, Польша, Словакия и Венгрия — сообща продлят запрет на импорт на национальной основе», — рассказал Орбан в эфире радио Kossuth . Также премьер-министр напомнил, что ЕС «обманули» приграничные с Украиной страны. Они убедили их открыть границы для вывоза украинского зерна, аргументируя это предотвращением голода в странах Африки. Однако африканские дети так и не получили хлеба из этого зерна. Ранее радиостанция RMF FM передала слова высокопоставленного дипломата ЕС о том, что Украина обвинила Польшу в препятствии транзиту зерна. По его словам, представители Украины заявили, будто Польша специально установила ветеринарный контроль. Киев считает, что это сделано для увеличения времени ожидания на пограничных переходах.

Польша, Румыния, Венгрия и Словакия с 16 сентября продлят запрет на ввоз зерна с Украины на национальной основе. Это произойдет в случае, если до полуночи Брюссель не примет соответствующего решения. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио. «Пока что брюссельские бюрократы не хотят его [запрет] продлевать. И если сегодня до полуночи они не продлят, то несколько стран — Румыния, Польша, Словакия и Венгрия — сообща продлят запрет на импорт на национальной основе», — рассказал Орбан в эфире радио Kossuth. Также премьер-министр напомнил, что ЕС «обманули» приграничные с Украиной страны. Они убедили их открыть границы для вывоза украинского зерна, аргументируя это предотвращением голода в странах Африки. Однако африканские дети так и не получили хлеба из этого зерна. Ранее радиостанция RMF FM передала слова высокопоставленного дипломата ЕС о том, что Украина обвинила Польшу в препятствии транзиту зерна. По его словам, представители Украины заявили, будто Польша специально установила ветеринарный контроль. Киев считает, что это сделано для увеличения времени ожидания на пограничных переходах.