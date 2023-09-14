С челябинца, сбившего пенсионерку на самокате, взыскивают 500 тысяч рублей

С жителя Челябинска, на самокате сбившего пенсионерку, взыскивают 500 тысяч рублей. Об этом 15 сентября заявила депутат Госдумы Яна Лантратова.
«С прокуратурой Челябинской области помогаем 77-летней Любови Степановне получить понесенный материальный и моральный ущерб за вред здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия. Осенью прошлого года ее сбили на самокате прямо в пешеходной зоне. Женщина стала инвалидом. А виновник ДТП даже отказался возмещать материальный ущерб. Помогаю Любови Степановне взыскать компенсацию в размере 500 000 рублей», — написала Лантратова в своем telegram-канале.
Похожий случай произошел в Челябинске на перекрестке проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев 12 сентября. 15-летний парень гнал на электросамокате по тротуару и сбил 85-летнюю женщину. Подростку грозит штраф от тысячи до полутора тысяч рублей.
Лантратова заявила, что штраф такого размера не может остановить самокатчиков, и что под личный контроль тему ужесточения наказаний для них взял председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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