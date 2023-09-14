14 сентября 2023

В Пермский край пришли морозы

Температура воздуха в Пермском крае опускалась ночью ниже ноля
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, зима, иней, заморозки, мороз
Пока заморозки отмечены только на севере Пермского края Фото:

В Пермском крае произошли первые ночные заморозки. На севере региона в ночь на 15 сентября температура воздуха опускалась до -1,3 градуса, зафиксировали метеорологи.

«Ночью в крае отмечались заморозки, минимальная температура воздуха по сети метеостанций составила -1,3 градуса. В ближайшие ночи ситуация останется примерно такой же», — сообщается на странице проекта «Метеоролог и Я» в соцсети «ВКонтакте».

Отрицательные температуры зафиксировала метеостанция в поселке Вая. В Перми ночью было +6,4 градуса.

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В Пермском крае произошли первые ночные заморозки. На севере региона в ночь на 15 сентября температура воздуха опускалась до -1,3 градуса, зафиксировали метеорологи. «Ночью в крае отмечались заморозки, минимальная температура воздуха по сети метеостанций составила -1,3 градуса. В ближайшие ночи ситуация останется примерно такой же», — сообщается на странице проекта «Метеоролог и Я» в соцсети «ВКонтакте». Отрицательные температуры зафиксировала метеостанция в поселке Вая. В Перми ночью было +6,4 градуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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