В Пермский край пришли морозы

Пока заморозки отмечены только на севере Пермского края
В Пермском крае произошли первые ночные заморозки. На севере региона в ночь на 15 сентября температура воздуха опускалась до -1,3 градуса, зафиксировали метеорологи.
«Ночью в крае отмечались заморозки, минимальная температура воздуха по сети метеостанций составила -1,3 градуса. В ближайшие ночи ситуация останется примерно такой же», — сообщается на странице проекта «Метеоролог и Я» в соцсети «ВКонтакте».
Отрицательные температуры зафиксировала метеостанция в поселке Вая. В Перми ночью было +6,4 градуса.
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