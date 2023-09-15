Путин: 300 тысяч человек пошли служить по контракту с начала года

За девять месяцев 300 тысяч россиян подписали контракт с Минобороны, заявил Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
С начала 2023 года контракт с Минобороны подписали 300 тысяч человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Алесандром Лукашенко.
«300 тысяч контрактов с ВС РФ подписано за этот год по состоянию на это утро», — заявил Владимир Путин, его слова передает ТАСС. Ранее президент сообщал, что каждый день 1,5 тысячи россиян идут на службу по контракту.
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