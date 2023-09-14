14 сентября 2023

В Челябинске меняют схему движения троллейбусов

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Схема движения троллейбусов изменится в Челябинске с 16 сентября до 5 утра 16 октября Фото:

В Челябинске с 16 сентября до 5 утра 16 октября отменят троллейбус №5, а троллейбусы под номерами 2 и 16 временно изменят маршрут. Причина — модернизация контактной сети на улицах Воровского, Блюхера, а также ремонт трамвайных путей на перекрестке Свердловского проспекта и Воровского, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«С 16 сентября до 5 утра 16 октября изменится движение троллейбусов. Троллейбус 5 временно отменится, а 12, 16 — изменит маршрут. Модернизируем контактную сеть на улицах Воровского, Блюхера и ремонтируем трамвайные пути на перекрестке Свердловского проспекта и Воровского», — сообщили в пресс-службе.

Троллейбус №12 будет перенаправлен по улице Молдавской — Комсомольский проспект — ДК Строителей, №15 проследует по маршруту ЖБИ — проспект Ленина — Парк Гагарина / Вокзал. О движении маршрутов после завершения работ на перекрестке Свердловский-Труда в пресс-службе перевозчика пообещали сообщить дополнительно.

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В Челябинске с 16 сентября до 5 утра 16 октября отменят троллейбус №5, а троллейбусы под номерами 2 и 16 временно изменят маршрут. Причина — модернизация контактной сети на улицах Воровского, Блюхера, а также ремонт трамвайных путей на перекрестке Свердловского проспекта и Воровского, сообщили в пресс-службе перевозчика. «С 16 сентября до 5 утра 16 октября изменится движение троллейбусов. Троллейбус 5 временно отменится, а 12, 16 — изменит маршрут. Модернизируем контактную сеть на улицах Воровского, Блюхера и ремонтируем трамвайные пути на перекрестке Свердловского проспекта и Воровского», — сообщили в пресс-службе. Троллейбус №12 будет перенаправлен по улице Молдавской — Комсомольский проспект — ДК Строителей, №15 проследует по маршруту ЖБИ — проспект Ленина — Парк Гагарина / Вокзал. О движении маршрутов после завершения работ на перекрестке Свердловский-Труда в пресс-службе перевозчика пообещали сообщить дополнительно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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