В Челябинске меняют схему движения троллейбусов

В Челябинске с 16 сентября до 5 утра 16 октября отменят троллейбус №5, а троллейбусы под номерами 2 и 16 временно изменят маршрут. Причина — модернизация контактной сети на улицах Воровского, Блюхера, а также ремонт трамвайных путей на перекрестке Свердловского проспекта и Воровского, сообщили в пресс-службе перевозчика.
«С 16 сентября до 5 утра 16 октября изменится движение троллейбусов. Троллейбус 5 временно отменится, а 12, 16 — изменит маршрут. Модернизируем контактную сеть на улицах Воровского, Блюхера и ремонтируем трамвайные пути на перекрестке Свердловского проспекта и Воровского», — сообщили в пресс-службе.
Троллейбус №12 будет перенаправлен по улице Молдавской — Комсомольский проспект — ДК Строителей, №15 проследует по маршруту ЖБИ — проспект Ленина — Парк Гагарина / Вокзал. О движении маршрутов после завершения работ на перекрестке Свердловский-Труда в пресс-службе перевозчика пообещали сообщить дополнительно.
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