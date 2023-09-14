В ХМАО за август бензин вырос в цене на 9%

В ХМАО за август цена на бензин повысилась на 9%, а стоимость литра дизельного топлива выросла на 1,6%. О статистических показателях агентству сообщили в Тюменьстате.
«Цены на бензин автомобильный в августе 2023 года в Ханты-Мансийском округе выросли на 9,1%. Дизельное топливо подорожало на 1,6%», — проинформировал Тюменьстат.
По данным мониторинга цен на нефтепродукты в ХМАО, размещенного на официальном сайте властей округа, самый дешевый бензин в августе продавали в Радужном. Литр АИ-92 можно было купить за 48,75 рубля, АИ-95 — за 49,25 рублей. Наименьшая цена на дизельное топливо — 60,69 рублей — была зафиксирована в Нижневартовском районе.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО резко выросли цены на бензин. В Нижневартовске за две недели стоимость топлива АИ-92 выросла почти на 4,5%.
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