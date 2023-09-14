14 сентября 2023

В ХМАО за август бензин вырос в цене на 9%

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера по отремонтированным дорогам. Челябинск, бензин, бензозаправка, автозаправка, бензобак, бензоколонка, а95
Бензин на заправках в ХМАО подорожал на 9% Фото:

В ХМАО за август цена на бензин повысилась на 9%, а стоимость литра дизельного топлива выросла на 1,6%. О статистических показателях агентству сообщили в Тюменьстате.

«Цены на бензин автомобильный в августе 2023 года в Ханты-Мансийском округе выросли на 9,1%. Дизельное топливо подорожало на 1,6%», — проинформировал Тюменьстат.

По данным мониторинга цен на нефтепродукты в ХМАО, размещенного на официальном сайте властей округа, самый дешевый бензин в августе продавали в Радужном. Литр АИ-92 можно было купить за 48,75 рубля, АИ-95 — за 49,25 рублей. Наименьшая цена на дизельное топливо — 60,69 рублей — была зафиксирована в Нижневартовском районе.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО резко выросли цены на бензин. В Нижневартовске за две недели стоимость топлива АИ-92 выросла почти на 4,5%.

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В ХМАО за август цена на бензин повысилась на 9%, а стоимость литра дизельного топлива выросла на 1,6%. О статистических показателях агентству сообщили в Тюменьстате. «Цены на бензин автомобильный в августе 2023 года в Ханты-Мансийском округе выросли на 9,1%. Дизельное топливо подорожало на 1,6%», — проинформировал Тюменьстат. По данным мониторинга цен на нефтепродукты в ХМАО, размещенного на официальном сайте властей округа, самый дешевый бензин в августе продавали в Радужном. Литр АИ-92 можно было купить за 48,75 рубля, АИ-95 — за 49,25 рублей. Наименьшая цена на дизельное топливо — 60,69 рублей — была зафиксирована в Нижневартовском районе. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО резко выросли цены на бензин. В Нижневартовске за две недели стоимость топлива АИ-92 выросла почти на 4,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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