В ХМАО резко выросли цены на бензин

В Ханты-Мансийском автономном округе резко выросли цены на бензин. Водители из Нижневартовска рассказали URA.RU, что за две недели стоимость топлива АИ-92 выросла почти на 4,5%.
«Еще 24 августа девяносто вторым заправлялся по 47,5 рублей за литр. А 9 сентября бензин уже был по 49,6 рублей. Считай, чуть больше двух недель всего лишь прошло», — рассказал журналисту агентства автомобилист.
По информации Тюменьстата, средняя стоимость бензина АИ-92 в регионе на начало сентября составляет 49,27 рублей. В Нижневартовске топливо стоит 49,29 рублей за литр. А самый дорогой девяносто второй бензин, согласно статистике ведомства, продают в Белоярском — по 53 рубля.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросли цены на элитные марки бензина и дизель. Тогда речь шла про топливо АИ-98 и выше, стоимость которого была 63,93 рублей.
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