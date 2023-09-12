12 сентября 2023

В ХМАО резко выросли цены на бензин

За две недели стоимость бензина в ХМАО выросла на 4,5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобилисты заметили рост цен на бензин марки АИ-92 Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе резко выросли цены на бензин. Водители из Нижневартовска рассказали URA.RU, что за две недели стоимость топлива АИ-92 выросла почти на 4,5%.

«Еще 24 августа девяносто вторым заправлялся по 47,5 рублей за литр. А 9 сентября бензин уже был по 49,6 рублей. Считай, чуть больше двух недель всего лишь прошло», — рассказал журналисту агентства автомобилист.

По информации Тюменьстата, средняя стоимость бензина АИ-92 в регионе на начало сентября составляет 49,27 рублей. В Нижневартовске топливо стоит 49,29 рублей за литр. А самый дорогой девяносто второй бензин, согласно статистике ведомства, продают в Белоярском — по 53 рубля.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросли цены на элитные марки бензина и дизель. Тогда речь шла про топливо АИ-98 и выше, стоимость которого была 63,93 рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе резко выросли цены на бензин. Водители из Нижневартовска рассказали URA.RU, что за две недели стоимость топлива АИ-92 выросла почти на 4,5%. «Еще 24 августа девяносто вторым заправлялся по 47,5 рублей за литр. А 9 сентября бензин уже был по 49,6 рублей. Считай, чуть больше двух недель всего лишь прошло», — рассказал журналисту агентства автомобилист. По информации Тюменьстата, средняя стоимость бензина АИ-92 в регионе на начало сентября составляет 49,27 рублей. В Нижневартовске топливо стоит 49,29 рублей за литр. А самый дорогой девяносто второй бензин, согласно статистике ведомства, продают в Белоярском — по 53 рубля. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросли цены на элитные марки бензина и дизель. Тогда речь шла про топливо АИ-98 и выше, стоимость которого была 63,93 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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