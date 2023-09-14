14 сентября 2023

В Перми ищут врача на зарплату 160 тысяч рублей

Вакансия врача-стоматолога вошла в топ высокооплачиваемых в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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От врача требуется опыт работы от 1 года
От врача требуется опыт работы от 1 года Фото:

В Перми в одной из клиник врачу-стоматологу готовы платить от 160 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU в сервисе «Работа.ру», это самая высокооплачиваемая вакансия в городе с начала сентября.

«Одна из самых высоких заработных плат в регионе доступна врачу-стоматологу — от 160 000 рублей», — рассказали в сервисе. Кандидат должен иметь высшее образование, медицинские сертификаты и опыт от года.

Также в топ высокооплачиваемых вакансий сентября в Перми попала вакансия электрогазосварщика с зарплатой от 138 тысяч рублей. От соискателя требуется квалификация третьего разряда и выше, опыт необязателен. Немного меньше готовы предложить руководителю строительного проекта — от 120 тысяч рублей. От кандидата требуется опыт работы в строительстве от года, высшее техническое образование и умение предугадывать и устранять риски. Последние два места в топе высокооплачиваемых вакансий заняли машинист мостового крана с зарплатой от 95 тысяч и горный мастер с оплатой труда от 85 тысяч рублей.

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В Перми в одной из клиник врачу-стоматологу готовы платить от 160 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU в сервисе «Работа.ру», это самая высокооплачиваемая вакансия в городе с начала сентября. «Одна из самых высоких заработных плат в регионе доступна врачу-стоматологу — от 160 000 рублей», — рассказали в сервисе. Кандидат должен иметь высшее образование, медицинские сертификаты и опыт от года. Также в топ высокооплачиваемых вакансий сентября в Перми попала вакансия электрогазосварщика с зарплатой от 138 тысяч рублей. От соискателя требуется квалификация третьего разряда и выше, опыт необязателен. Немного меньше готовы предложить руководителю строительного проекта — от 120 тысяч рублей. От кандидата требуется опыт работы в строительстве от года, высшее техническое образование и умение предугадывать и устранять риски. Последние два места в топе высокооплачиваемых вакансий заняли машинист мостового крана с зарплатой от 95 тысяч и горный мастер с оплатой труда от 85 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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