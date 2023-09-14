Тюмень научит россиян жить по-соседски

Тюменский застройщик готовится провести первый слет соседских центров РФ

15 сентября 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

На слете обсудят практику создания соседских центров в строящихся и уже существующих жилых комплексах Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU Тюменский застройщик ЭНКО совместно с агентством развития креативных индустрий проведет в городе первый всероссийский слет соседских центров. Об этом URA.RU рассказала директор проекта «Соседский центр» застройщика Дарья Райкова. «Сейчас в Тюмени работает семь соседских центров, о которых мне известно; может, больше. Это практика для России можно сказать новая, только входящая в современные тенденции. Поэтому на слете хотим пообщаться с теми, кто давно уже в теме, и поделиться опытом с теми, кто только начинает», — пояснила URA.RU Райкова По ее словам, главная задача соседских центров — создание общественного пространства, где жители ЖК смогут обсуждать свои проблемы, организовывать досуг и знакомиться с теми, кто живет поблизости. «Дети уже эту возможность оценили, приходят в соседские центры играть в настольные игры; и даже была история, когда прибежали с просьбой помочь в затруднительной ситуации», — добавила Райкова Ранее URA,RU рассказало, на что готовы пойти застройщики Тюмени, чтобы привлечь покупателей. самые популярные предложения сейчас — закрытая территория и двор без машин.

Тюменский застройщик ЭНКО совместно с агентством развития креативных индустрий проведет в городе первый всероссийский слет соседских центров. Об этом URA.RU рассказала директор проекта «Соседский центр» застройщика Дарья Райкова. «Сейчас в Тюмени работает семь соседских центров, о которых мне известно; может, больше. Это практика для России можно сказать новая, только входящая в современные тенденции. Поэтому на слете хотим пообщаться с теми, кто давно уже в теме, и поделиться опытом с теми, кто только начинает», — пояснила URA.RU Райкова По ее словам, главная задача соседских центров — создание общественного пространства, где жители ЖК смогут обсуждать свои проблемы, организовывать досуг и знакомиться с теми, кто живет поблизости. «Дети уже эту возможность оценили, приходят в соседские центры играть в настольные игры; и даже была история, когда прибежали с просьбой помочь в затруднительной ситуации», — добавила Райкова Ранее URA,RU рассказало, на что готовы пойти застройщики Тюмени, чтобы привлечь покупателей. самые популярные предложения сейчас — закрытая территория и двор без машин.