14 сентября 2023

Тюмень научит россиян жить по-соседски

Тюменский застройщик готовится провести первый слет соседских центров РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Спальные районы Москвы во время периода самоизоляции. Москва, двор, лето, отдых, строгино
На слете обсудят практику создания соседских центров в строящихся и уже существующих жилых комплексах Фото:

Тюменский застройщик ЭНКО совместно с агентством развития креативных индустрий проведет в городе первый всероссийский слет соседских центров. Об этом URA.RU рассказала директор проекта «Соседский центр» застройщика Дарья Райкова.

«Сейчас в Тюмени работает семь соседских центров, о которых мне известно; может, больше. Это практика для России можно сказать новая, только входящая в современные тенденции. Поэтому на слете хотим пообщаться с теми, кто давно уже в теме, и поделиться опытом с теми, кто только начинает», — пояснила URA.RU Райкова

По ее словам, главная задача соседских центров — создание общественного пространства, где жители ЖК смогут обсуждать свои проблемы, организовывать досуг и знакомиться с теми, кто живет поблизости. «Дети уже эту возможность оценили, приходят в соседские центры играть в настольные игры; и даже была история, когда прибежали с просьбой помочь в затруднительной ситуации», — добавила Райкова

Ранее URA,RU рассказало, на что готовы пойти застройщики Тюмени, чтобы привлечь покупателей. самые популярные предложения сейчас — закрытая территория и двор без машин.

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Тюменский застройщик ЭНКО совместно с агентством развития креативных индустрий проведет в городе первый всероссийский слет соседских центров. Об этом URA.RU рассказала директор проекта «Соседский центр» застройщика Дарья Райкова. «Сейчас в Тюмени работает семь соседских центров, о которых мне известно; может, больше. Это практика для России можно сказать новая, только входящая в современные тенденции. Поэтому на слете хотим пообщаться с теми, кто давно уже в теме, и поделиться опытом с теми, кто только начинает», — пояснила URA.RU Райкова По ее словам, главная задача соседских центров — создание общественного пространства, где жители ЖК смогут обсуждать свои проблемы, организовывать досуг и знакомиться с теми, кто живет поблизости. «Дети уже эту возможность оценили, приходят в соседские центры играть в настольные игры; и даже была история, когда прибежали с просьбой помочь в затруднительной ситуации», — добавила Райкова Ранее URA,RU рассказало, на что готовы пойти застройщики Тюмени, чтобы привлечь покупателей. самые популярные предложения сейчас — закрытая территория и двор без машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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