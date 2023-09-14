14 сентября 2023

Пермские родители стали чаще выбирать уроки православия для своих детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный ход в память о гибели семьи последнего российского императора Николая II. Екатеринбург, алтарь, вера, иисус, христос, религия, православие, лик
Протоиерей заявил, что образование должно быть качественным Фото:

В Перми родители школьников стали гораздо чаще одобрять преподавание в школах предмета «Основы православной культуры». По словам руководителя отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии протоиерея Игоря Ануфриева, в текущем году уроки православия для своих детей одобряли 37% родителей, что в несколько раз больше, чем в прошлые года. Об этом сообщается на сайте Пермской метрополии Русской православной церкви.

«Весной священнослужители и православные педагоги впервые посетили родительские собрания практически всех школ города. Результат превзошел все ожидания: ОПК в Перми выбрали 37% родителей, это в три раза выше показателей прошлых лет», — приводятся на сайте слова протоиерея Ануфриева.

Как рассказал священнослужитель, выросшие показатели стали результатом активной работы храмов с общеобразовательными школами Пермского края. Также он обратил внимание, что образование должно быть качественным, а все действия нужно согласовывать с учителями, администрацией школы и родителями.

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В Перми родители школьников стали гораздо чаще одобрять преподавание в школах предмета «Основы православной культуры». По словам руководителя отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии протоиерея Игоря Ануфриева, в текущем году уроки православия для своих детей одобряли 37% родителей, что в несколько раз больше, чем в прошлые года. Об этом сообщается на сайте Пермской метрополии Русской православной церкви. «Весной священнослужители и православные педагоги впервые посетили родительские собрания практически всех школ города. Результат превзошел все ожидания: ОПК в Перми выбрали 37% родителей, это в три раза выше показателей прошлых лет», — приводятся на сайте слова протоиерея Ануфриева. Как рассказал священнослужитель, выросшие показатели стали результатом активной работы храмов с общеобразовательными школами Пермского края. Также он обратил внимание, что образование должно быть качественным, а все действия нужно согласовывать с учителями, администрацией школы и родителями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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