Пермские родители стали чаще выбирать уроки православия для своих детей

15 сентября 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Протоиерей заявил, что образование должно быть качественным Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми родители школьников стали гораздо чаще одобрять преподавание в школах предмета «Основы православной культуры». По словам руководителя отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии протоиерея Игоря Ануфриева, в текущем году уроки православия для своих детей одобряли 37% родителей, что в несколько раз больше, чем в прошлые года. Об этом сообщается на сайте Пермской метрополии Русской православной церкви. «Весной священнослужители и православные педагоги впервые посетили родительские собрания практически всех школ города. Результат превзошел все ожидания: ОПК в Перми выбрали 37% родителей, это в три раза выше показателей прошлых лет», — приводятся на сайте слова протоиерея Ануфриева. Как рассказал священнослужитель, выросшие показатели стали результатом активной работы храмов с общеобразовательными школами Пермского края. Также он обратил внимание, что образование должно быть качественным, а все действия нужно согласовывать с учителями, администрацией школы и родителями.

В Перми родители школьников стали гораздо чаще одобрять преподавание в школах предмета «Основы православной культуры». По словам руководителя отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии протоиерея Игоря Ануфриева, в текущем году уроки православия для своих детей одобряли 37% родителей, что в несколько раз больше, чем в прошлые года. Об этом сообщается на сайте Пермской метрополии Русской православной церкви. «Весной священнослужители и православные педагоги впервые посетили родительские собрания практически всех школ города. Результат превзошел все ожидания: ОПК в Перми выбрали 37% родителей, это в три раза выше показателей прошлых лет», — приводятся на сайте слова протоиерея Ануфриева. Как рассказал священнослужитель, выросшие показатели стали результатом активной работы храмов с общеобразовательными школами Пермского края. Также он обратил внимание, что образование должно быть качественным, а все действия нужно согласовывать с учителями, администрацией школы и родителями.