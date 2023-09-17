Компания сети «К&Б» не будет оспаривать решение суда с челябинским Росреестром

18 сентября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Компания холдинга «Красное и белое» отказалась от продолжения тяжбы с Росреестром Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания «Мистраль» сети «Красное и белое» не будет оспаривать решение суда с Росреестром по Челябинской области об узаконивании земли под офис. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба компании. «Компания не будет оспаривать решение суда. Это связано с тем, что решение никак не отражается на наших планах по строительству объекта», — уточнили URA.RU на предприятии. В арбитражном суде региона отказали ООО «Мистраль» в его требованиях к управлению Росреестра. Компания просила обязать ведомство зарегистрировать уточнения границ и площади земельного участка с домом № 23 по улице Джамбула. В обоснование принятого решения суд указал на то, что «Мистраль» владеет половиной доли совместной собственности. Две других доли принадлежат наследникам бывшего владельца земли — Рашиде Шангараевой и ее брату Сайфутдину Саляхову. Физлица не обращались с подобным заявлением в Росреестр, и, удовлетворив прошение компании сети «К&Б», ведомство нарушит права остальных. При этом Шангараева скончалась в 1993 году, а ее брат с января 2023 года числится без вести отсутствующим. Суд начался в мае. Решение по иску было вынесено в начале сентября. В своей работе холдинг «Красное и белое» столкнулся с противодействием заинтересованных лиц также по другому адресу — поселку Колхозный в Челябинске. На площадке организация планирует возвести семиэтажное здание. Однако жители пожаловались, что инициатор строительства принуждает их продавать индивидуальные дома по ценам ниже рыночных. Первоначально возбужденное дело было закрыто. В августе глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело повторно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Мистраль» сети «Красное и белое» не будет оспаривать решение суда с Росреестром по Челябинской области об узаконивании земли под офис. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба компании. «Компания не будет оспаривать решение суда. Это связано с тем, что решение никак не отражается на наших планах по строительству объекта», — уточнили URA.RU на предприятии. В арбитражном суде региона отказали ООО «Мистраль» в его требованиях к управлению Росреестра. Компания просила обязать ведомство зарегистрировать уточнения границ и площади земельного участка с домом № 23 по улице Джамбула. В обоснование принятого решения суд указал на то, что «Мистраль» владеет половиной доли совместной собственности. Две других доли принадлежат наследникам бывшего владельца земли — Рашиде Шангараевой и ее брату Сайфутдину Саляхову. Физлица не обращались с подобным заявлением в Росреестр, и, удовлетворив прошение компании сети «К&Б», ведомство нарушит права остальных. При этом Шангараева скончалась в 1993 году, а ее брат с января 2023 года числится без вести отсутствующим. Суд начался в мае. Решение по иску было вынесено в начале сентября. В своей работе холдинг «Красное и белое» столкнулся с противодействием заинтересованных лиц также по другому адресу — поселку Колхозный в Челябинске. На площадке организация планирует возвести семиэтажное здание. Однако жители пожаловались, что инициатор строительства принуждает их продавать индивидуальные дома по ценам ниже рыночных. Первоначально возбужденное дело было закрыто. В августе глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело повторно.