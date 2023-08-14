Бастрыкин поручил повторно расследовать стройку «Красного и Белого» в Челябинске

Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по строительству офиса «Красное и Белое» Фото: Пресс-служба Государственной Думы

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело в связи с сообщениями о нарушении жилищных прав собственников частных домов поселка Колхозный в Челябинске. Здесь компания владельца «Красного и Белого» Сергея Студенникова планирует возвести семиэтажное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Геннадьевичу Решетникову повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования с учетом всех озвученных в публичном пространстве доводов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в telegram-канале СКР.

В ведомстве добавили, что челябинцы обеспокоены отменой ранее возбужденного уголовного дела о нарушении прав жителей поселка, где сотрудники компании ООО «Мистраль» принуждают собственников продавать жилье по цене ниже рыночной. Ранее URA.RU сообщало, что жители обратились в СКР с жалобами на планируемое строительство офисного центра в поселке Колхозный. По данному факту возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Затем расследование дела прекратили. Тем временем проект строительства семиэтажного здания получил положительное заключение экспертизы.