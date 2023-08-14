Бастрыкин поручил повторно расследовать стройку «Красного и Белого» в Челябинске

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Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по строительству офиса «Красное и Белое» Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело в связи с сообщениями о нарушении жилищных прав собственников частных домов поселка Колхозный в Челябинске. Здесь компания владельца «Красного и Белого» Сергея Студенникова планирует возвести семиэтажное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Геннадьевичу Решетникову повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования с учетом всех озвученных в публичном пространстве доводов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в telegram-канале СКР.

В ведомстве добавили, что челябинцы обеспокоены отменой ранее возбужденного уголовного дела о нарушении прав жителей поселка, где сотрудники компании ООО «Мистраль» принуждают собственников продавать жилье по цене ниже рыночной. Ранее URA.RU сообщало, что жители обратились в СКР с жалобами на планируемое строительство офисного центра в поселке Колхозный. По данному факту возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Затем расследование дела прекратили. Тем временем проект строительства семиэтажного здания получил положительное заключение экспертизы.

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело в связи с сообщениями о нарушении жилищных прав собственников частных домов поселка Колхозный в Челябинске. Здесь компания владельца «Красного и Белого» Сергея Студенникова планирует возвести семиэтажное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Геннадьевичу Решетникову повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования с учетом всех озвученных в публичном пространстве доводов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в telegram-канале СКР. В ведомстве добавили, что челябинцы обеспокоены отменой ранее возбужденного уголовного дела о нарушении прав жителей поселка, где сотрудники компании ООО «Мистраль» принуждают собственников продавать жилье по цене ниже рыночной. Ранее URA.RU сообщало, что жители обратились в СКР с жалобами на планируемое строительство офисного центра в поселке Колхозный. По данному факту возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Затем расследование дела прекратили. Тем временем проект строительства семиэтажного здания получил положительное заключение экспертизы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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