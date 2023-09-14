Умершая челябинка помешала компании сети «К&Б» узаконить землю под офис

15 сентября 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Компания холдинга «К&Б» не смогла уточнить в Росреестре границы участка Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Умершая жительница Челябинска и ее без вести отсутствующий брат помешали компании «Мистраль» сети «Красное и белое» узаконить в Росреестре землю под офис. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, одного заявления истца в Росреестр по объекту долевой собственности оказалось недостаточно. «Поскольку спорный земельный участок был выделен Садритдину Саляхову под застройку в 1951 году, у его наследников возникло право приобрести указанный участок в собственность. Осуществление кадастрового учета в части уточнения границ и площади земельного участка только на основании заявления ООО „Мистраль“ противоречит нормам действующего законодательства», — отмечено в решении арбитражного суда. Документ в полном виде появился на сайте судебной инстанции. Суд установил, что у получателя участка в Сталинском районе Челябинска (ныне это улица Джамбула, 23) было четыре наследника. Доли двоих из них перешли в собственность ООО «Мистраль». Дочь Рашида Шангараева скончалась в 1993 году, ее брат Сайфутдин Саляхов в январе 2023 года признан судом без вести отсутствующим. На участке стоят бревенчатый дом и сараи. Трудности возникли, поскольку границы участка мерой в 560 кв метров при постановке на учет уточнены не были. Поэтому «Мистраль» обратилось в марте в Росреестр с заявлением об уточнении местоположения и площади участка. В июне регистрация была приостановлена. Суд указал на правомерность этого, поскольку кадастровый учет основных характеристик объекта, к которым относятся площадь и границы земли, можно вести только на основе заявлений всех совладельцев. На довод истца о том, что одна из сестер Зайтуна Березюк ранее смогла провести регистрацию, суд отклонил, поскольку вопрос не является предметов спора. У компании есть месяц на обжалование суда. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в ООО «Мистраль». К моменту публикации вопросы оставлены без ответов. Споры вокруг недвижимости у компаний Красного и белого» связаны также с другими локациями. В августе уголовное дело из-за нарушенных прав жителей поселка Колхозный в Челябинске потребовал возбудить глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Умершая жительница Челябинска и ее без вести отсутствующий брат помешали компании «Мистраль» сети «Красное и белое» узаконить в Росреестре землю под офис. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, одного заявления истца в Росреестр по объекту долевой собственности оказалось недостаточно. «Поскольку спорный земельный участок был выделен Садритдину Саляхову под застройку в 1951 году, у его наследников возникло право приобрести указанный участок в собственность. Осуществление кадастрового учета в части уточнения границ и площади земельного участка только на основании заявления ООО „Мистраль“ противоречит нормам действующего законодательства», — отмечено в решении арбитражного суда. Документ в полном виде появился на сайте судебной инстанции. Суд установил, что у получателя участка в Сталинском районе Челябинска (ныне это улица Джамбула, 23) было четыре наследника. Доли двоих из них перешли в собственность ООО «Мистраль». Дочь Рашида Шангараева скончалась в 1993 году, ее брат Сайфутдин Саляхов в январе 2023 года признан судом без вести отсутствующим. На участке стоят бревенчатый дом и сараи. Трудности возникли, поскольку границы участка мерой в 560 кв метров при постановке на учет уточнены не были. Поэтому «Мистраль» обратилось в марте в Росреестр с заявлением об уточнении местоположения и площади участка. В июне регистрация была приостановлена. Суд указал на правомерность этого, поскольку кадастровый учет основных характеристик объекта, к которым относятся площадь и границы земли, можно вести только на основе заявлений всех совладельцев. На довод истца о том, что одна из сестер Зайтуна Березюк ранее смогла провести регистрацию, суд отклонил, поскольку вопрос не является предметов спора. У компании есть месяц на обжалование суда. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в ООО «Мистраль». К моменту публикации вопросы оставлены без ответов. Споры вокруг недвижимости у компаний Красного и белого» связаны также с другими локациями. В августе уголовное дело из-за нарушенных прав жителей поселка Колхозный в Челябинске потребовал возбудить глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.