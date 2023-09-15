ВС РФ отразили атаки Киева в самой горячей точке фронта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, вертолет, залп, пуск, запуск, вкс, обстрел, stock
В районе Работино за сутки отражены две атаки ВСУ, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России отразили две атаки украинских войск в районе Работино за сутки. На данный момент в районе поселка ведутся ожесточенные бои.

«В районе Работино за сутки отражены две атаки ВСУ», — рассказали в Минобороны РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы России отразили две атаки украинских войск в районе Работино за сутки. На данный момент в районе поселка ведутся ожесточенные бои. «В районе Работино за сутки отражены две атаки ВСУ», — рассказали в Минобороны РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...