ВС РФ отразили атаки Киева в самой горячей точке фронта

В районе Работино за сутки отражены две атаки ВСУ, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России отразили две атаки украинских войск в районе Работино за сутки. На данный момент в районе поселка ведутся ожесточенные бои.
«В районе Работино за сутки отражены две атаки ВСУ», — рассказали в Минобороны РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
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