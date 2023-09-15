В Казахстане отменили шоу жены Пескова

В Казахстане было объявлено об отмене шоу российской фигуристки Татьяны Навки в Алматы, которое было запланировано на конец декабря. Об этом рассказали в управлении спорта акимата.
«Приостановлена продажа билетов на шоу Татьяны Навки в Алматы», — передает сообщение ведомства Sputnik. Там добавили, что организаторы намерены отменить концерт. Решение о проведении или отмене шоу является результатом договорных отношений между комплексом «Алматы Арена», где должно было проходить мероприятие, и агентами Татьяны Навки.
Ранее Татьяна Навка откровенно рассказала о своем знакомстве и крепких отношениях со своим мужем пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. В интервью она подчеркнула, что их отношения такие же трепетные, и они ценят каждый день вместе. Пара познакомилась на дне рождении общего друга, передает «
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