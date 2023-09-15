В Казахстане отменили шоу жены Пескова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шоу Татьяны Навки в Казахстане отменено
Шоу Татьяны Навки в Казахстане отменено Фото:

В Казахстане было объявлено об отмене шоу российской фигуристки Татьяны Навки в Алматы, которое было запланировано на конец декабря. Об этом рассказали в управлении спорта акимата.

«Приостановлена продажа билетов на шоу Татьяны Навки в Алматы», — передает сообщение ведомства Sputnik. Там добавили, что организаторы намерены отменить концерт. Решение о проведении или отмене шоу является результатом договорных отношений между комплексом «Алматы Арена», где должно было проходить мероприятие, и агентами Татьяны Навки.

Ранее Татьяна Навка откровенно рассказала о своем знакомстве и крепких отношениях со своим мужем пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. В интервью она подчеркнула, что их отношения такие же трепетные, и они ценят каждый день вместе. Пара познакомилась на дне рождении общего друга, передает «Дни.ру».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Казахстане было объявлено об отмене шоу российской фигуристки Татьяны Навки в Алматы, которое было запланировано на конец декабря. Об этом рассказали в управлении спорта акимата. «Приостановлена продажа билетов на шоу Татьяны Навки в Алматы», — передает сообщение ведомства Sputnik. Там добавили, что организаторы намерены отменить концерт. Решение о проведении или отмене шоу является результатом договорных отношений между комплексом «Алматы Арена», где должно было проходить мероприятие, и агентами Татьяны Навки. Ранее Татьяна Навка откровенно рассказала о своем знакомстве и крепких отношениях со своим мужем пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. В интервью она подчеркнула, что их отношения такие же трепетные, и они ценят каждый день вместе. Пара познакомилась на дне рождении общего друга, передает «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...