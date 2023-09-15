Губернатор Махонин указал мэру Перми на важные проблемы города

Махонин поручил ускорить расселение аварийного жилья Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и мэр Перми Эдуард Соснин провели рабочую встречу. Главы обсудили актуальные проблемы столицы Прикамья и бюджет города на 2024—2026 годы. Об этом сообщает сайт правительства региона и администрации губернатора.

«Дмитрий Махонин отметил, что городским властям необходимо сосредоточиться на решении актуальных вопросов, в том числе на строительстве социальных объектов, ремонте крыш и фасадов домов, обустройстве остановок и контейнерных площадок нового образца», — говорится на сайте. Также глава указал на важность решения проблемы с расселением ветхого жилья. Эту проблему, по мнению Махонина, нужно решать городским властям совместно с министерством ЖКХ.

Соснин рассказал губернатору, что с 2024 по 2026 в городе планируют построить пять общественных центров. Первые три возведут в 2024 году, а остальные два в последующие года. На эти средства городские власти выделят 100 млн рублей. Также мэрия планирует выделить 86 млн рублей на ремонт учреждений дополнительного образования, 20 млн рублей на ремонт пешеходных лестниц и переходов между микрорайонами, 100 млн рублей на сети наружного освещения, 40 млн рублей на остановочные павильоны, 200 млн рублей на ремонт фасадов, 32 млн рублей на обустройство контейнерных площадок.

По задаче Махонина об ускорении расселения ветхого жилья власти решили направить 28 млн рублей на снос расселенных домов и очистку территории. Также в 2024 году на расселение выделят 318 млн рублей, а на последующие 2025 и 2026 года будут выделять по 800 млн рублей ежегодно.