17 сентября 2023
16 сентября 2023
15 сентября 2023

Следователи завели уголовное дело после пожара в Ноябрьске, где погибли дети

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Андрея Шамина. Курган, уголовное дело, прокурор
Причины пожара в Ноябрьске установят следователи Фото:

Следователи возбудили уголовное дело по расследованию причин ночного пожара в Ноябрьске (ЯНАО), в результате которого погибло три человека. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и двух малолетних детей при пожаре, по признакам преступления по статьям „Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам“ и „Халатность“. В настоящее время следствием проводятся незамедлительные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.

В ходе следствия будут установлены причины пожара и определены виновные лица. В настоящее время назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз, в ходе которых будут определены причины гибели пострадавших.

Ранее URA.RU рассказало, что в ночь на 18 сентября в Ноябрьске загорелся многоквартирный жилой дом по улице Школьная. После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела женщины и двух детей.

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Следователи возбудили уголовное дело по расследованию причин ночного пожара в Ноябрьске (ЯНАО), в результате которого погибло три человека. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ. «Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и двух малолетних детей при пожаре, по признакам преступления по статьям „Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам“ и „Халатность“. В настоящее время следствием проводятся незамедлительные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. В ходе следствия будут установлены причины пожара и определены виновные лица. В настоящее время назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз, в ходе которых будут определены причины гибели пострадавших. Ранее URA.RU рассказало, что в ночь на 18 сентября в Ноябрьске загорелся многоквартирный жилой дом по улице Школьная. После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела женщины и двух детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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