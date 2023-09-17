Следователи завели уголовное дело после пожара в Ноябрьске, где погибли дети

18 сентября 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Причины пожара в Ноябрьске установят следователи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следователи возбудили уголовное дело по расследованию причин ночного пожара в Ноябрьске (ЯНАО), в результате которого погибло три человека. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ. «Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и двух малолетних детей при пожаре, по признакам преступления по статьям „Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам“ и „Халатность“. В настоящее время следствием проводятся незамедлительные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. В ходе следствия будут установлены причины пожара и определены виновные лица. В настоящее время назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз, в ходе которых будут определены причины гибели пострадавших. Ранее URA.RU рассказало, что в ночь на 18 сентября в Ноябрьске загорелся многоквартирный жилой дом по улице Школьная. После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела женщины и двух детей.

Следователи возбудили уголовное дело по расследованию причин ночного пожара в Ноябрьске (ЯНАО), в результате которого погибло три человека. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ. «Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и двух малолетних детей при пожаре, по признакам преступления по статьям „Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам“ и „Халатность“. В настоящее время следствием проводятся незамедлительные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. В ходе следствия будут установлены причины пожара и определены виновные лица. В настоящее время назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз, в ходе которых будут определены причины гибели пострадавших. Ранее URA.RU рассказало, что в ночь на 18 сентября в Ноябрьске загорелся многоквартирный жилой дом по улице Школьная. После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела женщины и двух детей.