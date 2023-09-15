Махонин похвалил пермского мэра за муниципальную реформу

Махонин: объединение поселений Пермского района пошло на пользу территории

По словам Махонина, после объединения в округ в Пермском районе исчезли политические разногласия Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что объединение поселений Пермского района в единый округ принесло плюсы территории. На заседании правительства региона Махонин заявил, что в результате глава округа Владимир Цветов сплотил вокруг себя разрозненные поселения. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«Помню, какая в территории была неуправляемая система, какие-то склоки непонятные. Вы же объединили поселения вокруг себя», — отметил Махонин. Заявление он сделал после доклада Владимира Цветова о развитии округа в течение последнего года.

Отдельно Махонин поручил главе Пермского муниципального округа Цветову чаще общаться с людьми. Поселенческих администраций не стало, но «двери перед людьми никто не закрывает».

Пермский муниципальный округ является одним из самых динамично развивающихся. За последние пять лет численность населения выросла на 16 тысяч человек (+13%), а численность школьников выросла на 30%, отметил Владимир Цветов. В территории реализуется 10 инвестиционных проектов на 12 млрд рублей.

В прошлом году была построена школа в поселке Горный на 800 мест, а также детский сад на 125 мест в селе Фролы. Поскольку район активно развивается и застраивается, расширяется и сеть автодорог. На сегодня в округе их почти 2000 километров. «За 2023 год мы приросли еще на 300 километров. Это связано, в том числе, и с тем, что поселение берет на учет имеющиеся участки. И с новым строительством», — рассказал Владимир Цветов.

Пермский район стал последней территорией в Пермском крае, где был ликвидирован поселенческий уровень местного самоуправления. Муниципальная реформа началась в Прикамье в 2018 году и продлилась до 2022 года.