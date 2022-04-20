В Пермском крае упразднили последний район

Пермские депутаты поддержали появление нового муниципалитета Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутаты законодательного собрания Пермского края поддержали законопроект о преобразовании всех 17 сельских поселений, входящих в состав Пермского района, в единый муниципальный округ. Решение было принято в двух чтениях на заседании 20 апреля. Трансляция заседания проходила на сайте парламенте. Пермский район оставался единственной территорией с таким статусом. Остальные муниципалитеты носят статус округов.

«Вашему вниманию представлен законопроект, который предполагает преобразование сельских поселений, взводящих в состав Пермского района путем объединения в единый муниципальный округ. Объединение осуществляется с согласия жителей, выраженном решениями 16 представительных органов сельских поселений и земским собранием Пермского района», — рассказал глава территории Владимир Цветов. Одно поселение из 17, Юго-Камское, свою позицию не выразило.

Необходимость принятия законопроекта в двух чтениях в ходе одного заседания, по его словам, связана с тем, чтобы успеть провести выборы в думу нового муниципалитета осенью 2022 года в единый день голосования. В думе будет 30 депутатов, избираемых по одномандатным и многомандатным округам. В состав Пермского муниципального округа войдет 233 сельских населенных пункта. Объединение Пермского района ставит точку в стартовавшей в регионе с 2018 года скандальной муниципальной реформе.