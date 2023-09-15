Зерновые в Челябинской области проросли и забродили на полях Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Пшеница в Челябинской области стала непригодной до сбора урожая на полях, буквально забродила на полях. Как URA.RU рассказали аграрии, это стало следствием затяжных осадков в регионе.

«Пшеница проросла в колосе. Практически она бродит и ни к чему не годна», — рассказал URA.RU фермер из Аргаяша Марат Камалов.

Собеседник URA.RU сообщил, что пшеница проросла в колосе, особенно это касается раннеспелых сортов. Первый замминистра сельского хозяйства региона Евгений Литвинов отметил, что пострадало зерно, которое посеяли в мае: в период спелости его залило дождями. Более поздние посевы сохранились лучше. Руководитель опытного предприятия «Троицкое» Сергей Малышев пояснил, что от влаги содержание клейковины в зернах снизилось. В итоге зерно стало сладковатого вкуса, и подъем хлеба из такой муки будет низким. Мукомолы от покупки такого сырья откажутся. Когда в августе работники «Троицкого» убрали 17% зерна, начались трехнедельные дожди. В итоге если год назад к середине сентября в области было убрано 70% зерновых культур, теперь — только 25%.

В минсельхозе спрогнозировали, что аграрии соберут плановый объем в 1,8 миллиона тонн зерна (в 2022 году было — два миллиона тонн). При этом качество пшеницы будет ниже, чем раньше — пятого класса, а не третьего. Региону на год требуется порядка четырех миллионов, в закромах сохранилось 900 тысяч тонн продовольственного зерна прошлогоднего урожая. Часть пшеницы будет продана как фуражная для свиноводов и птицеводов. Хозяйствам на эти цели необходимо около двух миллионов тонн в год.

Доля стоимости зерна в продукции зерновой переработки не превышает 10-15%. Поэтому в правительстве считают, что рост цен на муку не будет высоким. На ситуацию также повлияет удвоение цен на ГСМ. Аграрии приобрели до 90% необходимого количества бензина, что составило три тысячи тонн, и 50% требуемого объема дизтоплива, или 20 тысяч тонн. Нефтяники полный объем ГСМ обещали обеспечить.

Поддержку региональные власти окажут в период посевной кампании 2024 года. Производителям помогут приобрести посадочный материал, построить зерносклады и сушильные комплексы. Мелким фермерам потребуется помощь в решении вопросов пролонгации кредитов.

Зерно в настоящий момент подсыхает, но его качество соответствует только пятому классу Фото: пресс-служба минсельхоза Челябинской области

В условиях зазеленевшей осенью пшеницы забивается шнек и рвутся ремни уборочной техники Фото: пресс-служба минсельхоза Челябинской области