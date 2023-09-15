Евгений Пригожин попал в список самых влиятельных евреев

15 сентября 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин расположился на 52-м месте, с припиской «посмертно» в списке самых влиятельных евреев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попал в список самых влиятельных евреев года, оказавшись на 52-м месте, с припиской «посмертно». Отмечается, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось попасть в этот список. Об этом сообщает израильская газета Jerusalem Post . «52 место. Посмертно: Евгений Пригожин», — указано в рейтинге. По информации газеты, на первом месте в списке находится американский бизнесмен, гендиректор OpenAI Сэм Альтман, на втором — премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, третий — госсекретарь США Энтони Блинкен. Год назад первое место занимал Владимир Зеленский, но в этот раз ему не удалось попасть в список. Российский бизнесмен Роман Абрамович, в свою очередь, также попал в рейтинг самых влиятельных евреев года. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад поставил Владимира Зеленского во главу Украины, чтобы прикрывать им героизацию нацизма. Так как сам глава Украины является этническим евреем. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин умер 23 августа при крушении самолета Embraer в Тверской области. Борт совершал рейс Москва — Санкт-Петербург, на борту находилось 10 человек, тела всех погибших были найдены. ЧВК «Вагнер» участвовала в крупных боях в зоне СВО, в том числе, в Бахмуте. А летом 2023 года Пригожин организовал вооруженный мятеж, после которого «Вагнер» передислоцировался в Белоруссию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попал в список самых влиятельных евреев года, оказавшись на 52-м месте, с припиской «посмертно». Отмечается, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось попасть в этот список. Об этом сообщает израильская газета Jerusalem Post. «52 место. Посмертно: Евгений Пригожин», — указано в рейтинге. По информации газеты, на первом месте в списке находится американский бизнесмен, гендиректор OpenAI Сэм Альтман, на втором — премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, третий — госсекретарь США Энтони Блинкен. Год назад первое место занимал Владимир Зеленский, но в этот раз ему не удалось попасть в список. Российский бизнесмен Роман Абрамович, в свою очередь, также попал в рейтинг самых влиятельных евреев года. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад поставил Владимира Зеленского во главу Украины, чтобы прикрывать им героизацию нацизма. Так как сам глава Украины является этническим евреем. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин умер 23 августа при крушении самолета Embraer в Тверской области. Борт совершал рейс Москва — Санкт-Петербург, на борту находилось 10 человек, тела всех погибших были найдены. ЧВК «Вагнер» участвовала в крупных боях в зоне СВО, в том числе, в Бахмуте. А летом 2023 года Пригожин организовал вооруженный мятеж, после которого «Вагнер» передислоцировался в Белоруссию.