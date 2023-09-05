Путин раскрыл роль Зеленского для Запада

Путин: Запад прикрывает нацизм за счет Зеленского
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Запад прикрывает героизацию нацизма за счет Владимира Зеленского, уточнил Владимир Путин Фото:

Запад поставил во главу Украины Владимира Зеленского, чтобы прикрывать им героизацию нацизма, так как сам украинский глава этнический еврей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея. Таким образом они прикрывают героизацию нацизма», — подчеркнул Владимир Путин. Его слова передает журналист Павел Зарубин.

Путин также отмечал, что Запад использует Украину в качестве разменной монеты, стремясь навязать свои ценности. Западные страны поддерживают нацизм, говорила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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Запад поставил во главу Украины Владимира Зеленского, чтобы прикрывать им героизацию нацизма, так как сам украинский глава этнический еврей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея. Таким образом они прикрывают героизацию нацизма», — подчеркнул Владимир Путин. Его слова передает журналист Павел Зарубин. Путин также отмечал, что Запад использует Украину в качестве разменной монеты, стремясь навязать свои ценности. Западные страны поддерживают нацизм, говорила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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