Запад прикрывает героизацию нацизма за счет Владимира Зеленского, уточнил Владимир Путин
Запад поставил во главу Украины Владимира Зеленского, чтобы прикрывать им героизацию нацизма, так как сам украинский глава этнический еврей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея. Таким образом они прикрывают героизацию нацизма», — подчеркнул Владимир Путин. Его слова передает журналист Павел Зарубин.
Путин также отмечал, что Запад использует Украину в качестве разменной монеты, стремясь навязать свои ценности. Западные страны поддерживают нацизм, говорила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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