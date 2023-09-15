Житель Гайн пригрозил отстреливать коз, с которыми не справляются власти

15 сентября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Козы портят имущество жителей поселка Гайны Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель поселка Гайны Пермского края Виктор Демин пригрозил отстреливать коз, которые портят его имущество. О проблеме мужчина рассказал в группе «Моя родина — Гайны» в соцсети «ВКонтакте». Демин пояснил, что козы устроили «нашествие» на его придомовой участок, в результате ему в очередной раз пришлось ремонтировать забор. Администрация Гайнского округа, по словам мужчины, не может решить проблему с гуляющей по поселку скотиной. «В третий раз ремонтирую забор после нашествия коз. Эти рогатые твари с такой же легкостью наматывают сетку рабицу на рога, как до того ими же вырывали штакетник. Учитывая, что администрация округа с ними ничего сделать не может, так как у коз [видимо] нет хозяев, то думаю нужно действовать самому. А именно — отстреливать. А чтобы нельзя было сказать, что это жестокое обращение с животными, я буду их хоронить с почестями», — написал Демин. Большинство местных жителей согласились с мужчиной, рассказавшим о проблеме. В комментариях к посту они написали, что козы стали настоящим бедствием для окружного центра. «Согласна с вами, Виктор Михайлович. Каждое лето наша улица задыхается от коз, такое чувство, что они собираются со всех Гайн. Вредничают не только в огородах (в мой тоже заходили), но и рогами расцарапывают машины, стоящие у домов, у начальной школы», — отметила Татьяна Щербакова. Житель поселка Юрий Савельев заметил, что владельцы коз и собак в Гайнах «давно игнорируют какие-либо правила». «Гуляющие козы днем бодают детей, свободно гуляющие собаки лают на прохожих. Грустно от всего этого!», — высказал мнение селянин. Ирина Харина видит решение проблемы в организованном выпасе домашних животных. «Животных должны пасти. Мне и самой не нравится, что моя скотина ходит по Гайнам. Нужно найти пастуха, либо по очереди пасти», — предложила Харина. Требования к содержанию домашних животных прописаны в правилах благоустройства, сообщается на сайте администрация Гайнского округа. В них сказано, что «безнадзорный выпас скота по населенному пункту и на дорогах» запрещен. При этом владельцы домашнего скота должны сами пасти его «согласно очередности или заключать договор на пастьбу с пастухами». За выпас животных в местах, не предназначенных для этого, предусмотрена административная ответственность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель поселка Гайны Пермского края Виктор Демин пригрозил отстреливать коз, которые портят его имущество. О проблеме мужчина рассказал в группе «Моя родина — Гайны» в соцсети «ВКонтакте». Демин пояснил, что козы устроили «нашествие» на его придомовой участок, в результате ему в очередной раз пришлось ремонтировать забор. Администрация Гайнского округа, по словам мужчины, не может решить проблему с гуляющей по поселку скотиной. «В третий раз ремонтирую забор после нашествия коз. Эти рогатые твари с такой же легкостью наматывают сетку рабицу на рога, как до того ими же вырывали штакетник. Учитывая, что администрация округа с ними ничего сделать не может, так как у коз [видимо] нет хозяев, то думаю нужно действовать самому. А именно — отстреливать. А чтобы нельзя было сказать, что это жестокое обращение с животными, я буду их хоронить с почестями», — написал Демин. Большинство местных жителей согласились с мужчиной, рассказавшим о проблеме. В комментариях к посту они написали, что козы стали настоящим бедствием для окружного центра. «Согласна с вами, Виктор Михайлович. Каждое лето наша улица задыхается от коз, такое чувство, что они собираются со всех Гайн. Вредничают не только в огородах (в мой тоже заходили), но и рогами расцарапывают машины, стоящие у домов, у начальной школы», — отметила Татьяна Щербакова. Житель поселка Юрий Савельев заметил, что владельцы коз и собак в Гайнах «давно игнорируют какие-либо правила». «Гуляющие козы днем бодают детей, свободно гуляющие собаки лают на прохожих. Грустно от всего этого!», — высказал мнение селянин. Ирина Харина видит решение проблемы в организованном выпасе домашних животных. «Животных должны пасти. Мне и самой не нравится, что моя скотина ходит по Гайнам. Нужно найти пастуха, либо по очереди пасти», — предложила Харина. Требования к содержанию домашних животных прописаны в правилах благоустройства, сообщается на сайте администрация Гайнского округа. В них сказано, что «безнадзорный выпас скота по населенному пункту и на дорогах» запрещен. При этом владельцы домашнего скота должны сами пасти его «согласно очередности или заключать договор на пастьбу с пастухами». За выпас животных в местах, не предназначенных для этого, предусмотрена административная ответственность.