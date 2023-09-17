Главе Свердловского района Перми Филиппову ищут замену

Глава Свердловского района Перми Александр Филиппов может лишиться должности. Об этом говорят источники URA.RU в политэлитах региона. Он является частью команды экс-мэра Алексея Демкина, а сейчас формируется новая управленческая система под руководством краевых властей.
«Филиппова уберут в перспективе. Как только разберутся с назначением вице-мэров Перми», — говорят инсайдеры.
Александр Филиппов возглавил район в 2021 году накануне выборов в пермскую гордуму. Тогда депутат гордумы Дмитрий Федоров пытался провести блок эсеров в Свердловском районе, а глава района Андрей Усов ему якобы подыгрывал. «Филиппову тогда сказали: „Поработай буквально три месяца“. Планировалось, что он перейдет на пост политического замглавы Перми. Но назначение сорвалось, против выступили силовики. Поэтому Филиппов остался в районе. Особого желания быть главой у него никогда не было. Если его уберут, он не расстроится», — говорит источник.
Собеседник, близкий к краевым властям, отмечает, что точного решения об уходе Филиппова пока нет. «Процесс трансформации городской власти еще не окончен. И главы районов — это вопрос второй очереди. Пока все работают. Потом по результатам глава города Эдуард Соснин будет принимать решение», — отметил источник.
В пресс-службе мэрии отказались от комментариев. Там сослались на то, что никаких кадровых решений не принималось.
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