Главе Свердловского района Перми Филиппову ищут замену

18 сентября 2023 в 08:47 Размер текста - 17 +

Официального решения об уходе Филиппова пока нет Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Глава Свердловского района Перми Александр Филиппов может лишиться должности. Об этом говорят источники URA.RU в политэлитах региона. Он является частью команды экс-мэра Алексея Демкина, а сейчас формируется новая управленческая система под руководством краевых властей. «Филиппова уберут в перспективе. Как только разберутся с назначением вице-мэров Перми», — говорят инсайдеры. Александр Филиппов возглавил район в 2021 году накануне выборов в пермскую гордуму. Тогда депутат гордумы Дмитрий Федоров пытался провести блок эсеров в Свердловском районе, а глава района Андрей Усов ему якобы подыгрывал. «Филиппову тогда сказали: „Поработай буквально три месяца“. Планировалось, что он перейдет на пост политического замглавы Перми. Но назначение сорвалось, против выступили силовики. Поэтому Филиппов остался в районе. Особого желания быть главой у него никогда не было. Если его уберут, он не расстроится», — говорит источник. Собеседник, близкий к краевым властям, отмечает, что точного решения об уходе Филиппова пока нет. «Процесс трансформации городской власти еще не окончен. И главы районов — это вопрос второй очереди. Пока все работают. Потом по результатам глава города Эдуард Соснин будет принимать решение», — отметил источник. В пресс-службе мэрии отказались от комментариев. Там сослались на то, что никаких кадровых решений не принималось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Свердловского района Перми Александр Филиппов может лишиться должности. Об этом говорят источники URA.RU в политэлитах региона. Он является частью команды экс-мэра Алексея Демкина, а сейчас формируется новая управленческая система под руководством краевых властей. «Филиппова уберут в перспективе. Как только разберутся с назначением вице-мэров Перми», — говорят инсайдеры. Александр Филиппов возглавил район в 2021 году накануне выборов в пермскую гордуму. Тогда депутат гордумы Дмитрий Федоров пытался провести блок эсеров в Свердловском районе, а глава района Андрей Усов ему якобы подыгрывал. «Филиппову тогда сказали: „Поработай буквально три месяца“. Планировалось, что он перейдет на пост политического замглавы Перми. Но назначение сорвалось, против выступили силовики. Поэтому Филиппов остался в районе. Особого желания быть главой у него никогда не было. Если его уберут, он не расстроится», — говорит источник. Собеседник, близкий к краевым властям, отмечает, что точного решения об уходе Филиппова пока нет. «Процесс трансформации городской власти еще не окончен. И главы районов — это вопрос второй очереди. Пока все работают. Потом по результатам глава города Эдуард Соснин будет принимать решение», — отметил источник. В пресс-службе мэрии отказались от комментариев. Там сослались на то, что никаких кадровых решений не принималось.