На Северо-западе Челябинска появились свободные квартиры под сдачу в аренду

В Челябинске ряд съемных квартир освободился в районе Каширинского рынка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на месте Каширинского рынка, где сейчас строится новый ЖК, освободилось большое количество съемных квартир. Об этом URA.RU рассказала президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«Каширинский рынок убрали, и вокруг появилось очень много свободных квартир под сдачу в аренду. Планируется, что собственники их будут ремонтировать, чтобы сдавать потом, поскольку не все они в хорошем состоянии», — сообщила Шатрукова.

Ранее Каширинский рынок, где оптом и в розницу торговали фруктами и овощами представители бывших союзных республик, располагался на северо-западе Челябинска. Его ликвидировали ради строительства на этом месте элитного жилого комплекса.