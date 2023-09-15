На Северо-западе Челябинска появились свободные квартиры под сдачу в аренду

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В Челябинске ряд съемных квартир освободился в районе Каширинского рынка Фото:

В Челябинске на месте Каширинского рынка, где сейчас строится новый ЖК, освободилось большое количество съемных квартир. Об этом URA.RU рассказала президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«Каширинский рынок убрали, и вокруг появилось очень много свободных квартир под сдачу в аренду. Планируется, что собственники их будут ремонтировать, чтобы сдавать потом, поскольку не все они в хорошем состоянии», — сообщила Шатрукова.

Ранее Каширинский рынок, где оптом и в розницу торговали фруктами и овощами представители бывших союзных республик, располагался на северо-западе Челябинска. Его ликвидировали ради строительства на этом месте элитного жилого комплекса.

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В Челябинске на месте Каширинского рынка, где сейчас строится новый ЖК, освободилось большое количество съемных квартир. Об этом URA.RU рассказала президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Каширинский рынок убрали, и вокруг появилось очень много свободных квартир под сдачу в аренду. Планируется, что собственники их будут ремонтировать, чтобы сдавать потом, поскольку не все они в хорошем состоянии», — сообщила Шатрукова. Ранее Каширинский рынок, где оптом и в розницу торговали фруктами и овощами представители бывших союзных республик, располагался на северо-западе Челябинска. Его ликвидировали ради строительства на этом месте элитного жилого комплекса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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