Челябинский губернатор дал поручение в связи с ликвидацией Каширинского рынка

Вице-губернатор Сушков разберется с жалобами челябинцев на перенос старейшего рынка города

На новом месте отношения торговцев и местных жителей не сложились (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-губернатору Челябинской области Сергею Сушкову поручено разобраться с переносом Каширинского рынка из Челябинска в Сосновский район. Об этом сообщили URA.RU 18 июля в пресс-службе главы региона. Соответствующее поручение Сушкову дал глава региона Алексей Текслер.

«Губернатор Алексей Текслер дал поручение своему заместителю изучить ситуацию и выработать меры в связи с переносом Каширинского рынка из Челябинска в Сосновский район. Сегодня на место, куда переехали торговые точки, выехали представители регионального минсельхоза, минэкологии, минэкономразвития и администрации района. Им предстоит выяснить ситуацию и определить возможные пути регулирования их работы», — пояснили в пресс-службе.

Старейший в городе Каширинский рынок, где оптом и в розницу торговали фруктами и овощами представители бывших союзных республик, располагался на северо-западе Челябинска. Его ликвидировали ради строительства на этом месте элитного жилого комплекса. Десятки фур перебрались на оптовый рынок «Караван», расположенный по Новоградскому тракту, вызвав массовые жалобы жильцов близлежащего района «Парковый Премиум» на антисанитарию и беспокойное соседство.